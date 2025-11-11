Advertisement
Dharmendra News: अभिनेता धर्मेंद्र की हालत स्थिर, हेमा मालिनी ने दिया अपडेट

Dharmendra  News: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की तबियत खराब है, लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर है. घर वालों ने इसकी जानकारी साझा की है, और उनकी मौत की ख़बरों का खंडन किया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:03 AM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र  मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं.  धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे हैं.  सोमवार दोपहर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया था. लेकिन अब उनकी हालत में सुधार है. 

बीते कुछ दिनों से धर्मेंद्र की सेहत लगातार खराब बताई जा रही थी. उन्हें पिछले हफ्ते ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह कई दिनों से ICU में थे और डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए लोगों से मिलने पर भी रोक लगा दी थी. लेकिन सोमवार दोपहर अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार के कुछ सदस्य अस्पताल पहुंचे. 

इस खबर ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बल्कि उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया है. धर्मेंद्र ने अपने लंबे फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और वह बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं. इससे पहले उनकी दूसरी बीवी और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनि ने उनके हेल्थ की सोशल मीडिया पर अपडेट दिया है.  

