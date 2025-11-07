मटका थामे एंबुलेंस में दिखे जायद, मां जरीन के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड हुआ भावुक!

Zayed Khan and Sussanne Khan Mother Death: मशहूर एक्टर जायेद खान और सुजैन खान की मां जरीन खान का निधन हो गया. जरीन खान के शौहर संजय खान भी गुजरे जमाने के टॉप एक्टर रहे हैं. आज शुक्रवार (7 नवंबर) को शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार मुंबई के जुहू श्मशान घाट पर किया गया. अंतिम संस्कार में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा. वहीं, सोमवार को मुंबई के JW मैरियट होटल में उनके लिए प्रार्थना सभा रखी जाएगी. उनके मौत की खबर सामने आते ही परिवार के करीबी और दोस्त अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं. दिग्गज अभिनेत्री शबाना आज़मी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में शामिल रहीं.

बॉलीवुड एक्टर जायद खान की मां जरीन खान के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है. जायद खान का एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस में जाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनके हाथ में एक मटका दिखाई दिया, जिसे देखकर लोग कन्फ्यूज होते दिखे और सोशल मीडिया पर इस पर चर्चाएं शुरू हो गईं.

जरीन खान और उनके परिवार का दुख साझा करने अभिनेता निकितिन धीर भी संजय खान के घर पहुंचे. बता दें कि निकितिन ने हाल ही में अपने पिता और दिग्गज अभिनेता पंकज धीर को भी खोया है. जरीन खान, एक्टर जायद खान और सुजैन खान की मां थीं. इसके अलावा वह ऋतिक रोशन की पूर्व सास भी थीं. जरीन खान को अंतिम विदाई देने के लिए खुद ऋतिक रोशन भी संजय खान के घर पहुंचे. इस दौरान उनकी मौजूदगी ने लोगों को भावुक कर दिया.

जरीन को अंतिम अलविदा कहने कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंचीं. पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लों, टीना अंबानी समेत कई वरिष्ठ अभिनेत्रियां अंतिम दर्शन के लिए वहां मौजूद रहीं. सभी की आंखों में आंसू थे और माहौल बेहद गमगीन था. साथ में काजोल, उनकी मां तनुजा, अभिनेता बॉबी देओल और तनीषा मुखर्जी समेत कई मशहूर हस्तियां भी जरीन खान के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं. सभी के चेहरों पर दुख और गहरी मायूसी साफ झलक रही थी.

जरीन खान के निधन ने फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ा दी है. उनके अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद हर शख्स भावुक नजर आया और परिवार को इस मुश्किल घड़ी में ढांढस बंधाता दिखा. जरीन खान अपने पीछे पति, अभिनेता और निर्देशक संजय खान, बेटे जायद खान और बेटियां सुजैन खान, फराह खान अली और सिमोन अरोड़ा को छोड़ गई हैं.

इसी साल अप्रैल में जरीन और संजय ख़ान ने अपनी 59वीं शादी की सालगिरह मनाई थी. इस मौके पर उनकी बेटी फराह खान अली ने अपने माता-पिता के लिए एक भावुक और लंबा नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने उनके रिश्ते और परिवार की खूबसूरती को बयान किया था. फराह ने लिखा था, "59 साल से मजबूत खड़ी शादी. एक ऐसी कहानी जो प्यार, हंसी, आंसू, उतार-चढ़ाव, दुःख और खुशियों से बुनी गई है. जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन इन दोनों का रिश्ता और इनके द्वारा बनाई गई विरासत अडिग रही. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि? उनके चार बच्चे और नौ नाती-पोते, जो इस प्रेम कहानी को अपनी आंखों से देखने के लिए भाग्यशाली रहे."

