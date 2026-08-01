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Mumbai News: 'स्कूल जिहाद' के नाम पर चला बुलडोजर! बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगा दिया ब्रेक

Mumbai School Jihad Controversy: मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया द्वारा 'स्कूल जिहाद' के आरोप लगाए जाने के बाद BMC ने एक स्कूल के खिलाफ़ तोड़-फोड़ की कार्रवाई शुरू की. लेकिन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दखल देते हुए स्कूल को अंतरिम राहत दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 01, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:27 AM IST
Mumbai News: 'स्कूल जिहाद' के नाम पर चला बुलडोजर! बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगा दिया ब्रेक

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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