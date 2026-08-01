Mumbai News: 'स्कूल जिहाद' के नाम पर चला बुलडोजर! बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगा दिया ब्रेक

राज्य चुनें
Mumbai School Jihad Controversy: बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके समर्थकों की मौजूदगी में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने मुंबई में एक स्कूल को गिराने की कार्रवाई शुरू की. सोमैया ने आरोप लगाया था कि यह स्कूल "स्कूल जिहाद" से जुड़ा है. स्कूल गिराने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे जिनमें स्कूल को "गैर-कानूनी मदरसा" और "स्कूल जिहाद" का एक बड़ा मामला बताया गया था. लेकिन, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दखल दिया और स्कूल को कुछ समय के लिए राहत दी. कोर्ट ने BMC को आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक स्कूल को गिराने की कार्रवाई रोक दी जाए.
BJP नेता ने घोषणा की कि मुंबई पुलिस की मदद से "अवैध" चार मंजिला इमारत को गिराने का काम शुरू हो गया है. BMC ने 14 जुलाई को यह कार्रवाई की और सोमैया के दावों को दोहराया कि यह एक अवैध ढांचा था और यह कार्रवाई मुंबई में अवैध स्कूल इमारतों के खिलाफ उनके नियमित अभियान का हिस्सा थी. तोड़ने की कार्रवाई के दौरान मुंबई पुलिस तैनात थी और सोमैया अपने समर्थकों के साथ मौके पर मौजूद रहे.
स्कूल ट्रस्ट ने तोड़ने के BMC के आदेश को दी थी चुनौती
स्कॉलर एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित मुंबई के गोवंडी में स्थित तहज़ीब इस्लामिक इंग्लिश स्कूल में लगभग 600 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से ज़्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से हैं. ट्रस्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती दी और आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ "कानूनी व्यवस्था पूरी तरह विफल" हो गई है और "जानबूझकर प्रशासनिक अड़चनें" डाली जा रही हैं. याचिका में दावा किया गया कि यह कार्रवाई "कई राजनीतिक बदले की भावना" से प्रेरित थी. ट्रस्ट ने यह भी तर्क दिया कि इस कदम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 15 दिन के समय का उल्लंघन हुआ है. अवैध झुग्गी-बस्ती स्कूलों के खिलाफ सोमैया के अभियान का जिक्र करते हुए, याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पहले ऐसी सुविधाओं को नियमित करने की नीति का वादा किया था.
कोर्ट से मिली बड़ी राहत
ट्रस्ट ने तर्क दिया कि अधिकारी यह साबित करने में विफल रहे कि इमारत C-1 श्रेणी की थी, यानी बहुत जर्जर हालत में थी, जिसे तुरंत गिराने की ज़रूरत हो. उन्होंने कहा कि इमारत का इस्तेमाल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, ढांचागत रूप से वह ठीक थी और मॉनसून के दौरान इसे गिराना महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन नियमों के खिलाफ था. इसके बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी और ट्रस्ट की अपील पर सुनवाई होने तक BMC को इमारत गिराने से रोक दिया. कोर्ट ने जल्दबाजी पर सवाल उठाया और पूछा कि जब कानूनी उपाय का मामला अभी लंबित था, तो नगर निकाय ने इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों की. बीजेपी नेता सोमैया ने मुस्लिम-बहुल इलाकों और झुग्गी-बस्तियों को निशाना बनाते हुए एक अभियान शुरू किया था, जिसमें बार-बार यह दावा किया गया कि ऐसे इलाकों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रहते हैं.