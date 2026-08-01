Mumbai News: 'स्कूल जिहाद' के नाम पर चला बुलडोजर! बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगा दिया ब्रेक

कोर्ट से मिली बड़ी राहत

ट्रस्ट ने तर्क दिया कि अधिकारी यह साबित करने में विफल रहे कि इमारत C-1 श्रेणी की थी, यानी बहुत जर्जर हालत में थी, जिसे तुरंत गिराने की ज़रूरत हो. उन्होंने कहा कि इमारत का इस्तेमाल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, ढांचागत रूप से वह ठीक थी और मॉनसून के दौरान इसे गिराना महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन नियमों के खिलाफ था. इसके बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी और ट्रस्ट की अपील पर सुनवाई होने तक BMC को इमारत गिराने से रोक दिया. कोर्ट ने जल्दबाजी पर सवाल उठाया और पूछा कि जब कानूनी उपाय का मामला अभी लंबित था, तो नगर निकाय ने इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों की. बीजेपी नेता सोमैया ने मुस्लिम-बहुल इलाकों और झुग्गी-बस्तियों को निशाना बनाते हुए एक अभियान शुरू किया था, जिसमें बार-बार यह दावा किया गया कि ऐसे इलाकों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रहते हैं.