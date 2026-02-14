नागपुर हिंसा के बाद फहीम खान के मकान पर चला था बुलडोजर, HC ने नगर निगम को लगाई फटकार

Mumbai News: पिछले साल नागपुर के महल क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा मामले में 38 वर्षीय फहीम खान को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया. इस गिरफ्तारी के बाद नागपुर नगर निगम ने फहीम खान के तीन मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया. अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने नागपुर नगर निगम को फटकार लगाई है और सवाल पूछा है कि वह फहीम खान को मकान बनाकर देंगे या मकान की कीमत देंगे? पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Mumbai News: पिछले साल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे से संबंधित भड़काऊ टिप्पणियों बाद नागपुर के महल क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इस सांप्रदायिक हिंसा के आरोप फहीम खान पर लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. फहीम खान की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद नागपुर नगर निगम के अधिकारियों ने संजयबाग कॉलोनी स्थित फहिम खान के तीन मंजिला मकान को बुलडोजर कार्रवाई के तहत ध्वस्त कर दिया.
इसी बुलडोजर कार्रवाई के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनवाई करते हुए नगपुर नगर निगम को फटकार लगाई है. कोर्ट ने नागपुर नगर निगम से सवाल पूछते हुए कहा कि वह फहीम खान का मकान बनवा कर देंगे या उसका मुआवजा देंगे. इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे की खंडपीठ ने की.
इस मामले में कोर्ट ने पाया कि नागरपुर नगर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित निर्देश दिया था कि कथित अवैध या अनाधिक्रित ढांचे को हटाने से पहले प्रशासन को नोटिस जारी करना और नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय देना होगा. बॉम्बे कोर्ट ने नागपुर बेंच ने नागपुर नगर निगम को आगामी 4 मार्च तक इस मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है.
वहीं, कोर्ट में नागपुर नगर आयुक्त अभिजीत चौधरी ने माफी मांगते हुए यह स्वीकार किया कि नगर निगम के अधिकारियों को बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ी निर्देश की जानकारी नहीं थी.