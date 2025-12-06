मज़हब में नहीं है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की बात, HC नें मस्जिद की याचिका की खारिज

HC on Loudspeaker: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक मस्जिद के जरिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म को यह अधिकार नहीं है कि वह लाउडस्पीकर का इस्तेमाल धार्मिक प्रथाओं के लिए अधिकार के तौर में मांगे.

कोर्ट ने क्या कहा?

1 दिसंबर के आदेश में कोर्ट ने गोंदिया जिले की मस्जिद ग़ौसिया की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नमाज़ के लिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी गई थी. बेंच ने कहा कि मस्जिद यह साबित नहीं कर सकी कि लाउडस्पीकर धार्मिक अभ्यास के लिए जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लाउडस्पीकर लगाने का अधिकार नहीं मांग सकता. याचिका खारिज की जाती है."

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का दिया हवाला

जस्टिस अनिल पंसारे और जस्टिस राज वाकोड़े की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि प्रार्थना दूसरों की शांति भंग करके करनी चाहिए. किसी भी धर्म में यह नहीं बताया गया है कि प्रार्थना लाउडस्पीकर या ढोल-नगाड़ों के शोर के साथ ही हो. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि समाज के अन्य लोग भी शांत वातावरण में रहने का अधिकार रखते हैं, खासकर बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग.

नॉइज पॉल्यूशन बड़ी समस्या

बेंच ने कहा कि नॉइज पॉल्यूशन बार-बार होने वाली गंभीर समस्या है और इस पर सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नॉइज पॉल्यूशन सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा है. कोर्ट ने नागपुर के सिविल लाइंस स्थित कार्यक्रम स्थलों का भी जिक्र किया, जहां उत्सवों के दौरान शोर प्रदूषण नियमों का उल्लंघन होता है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसे आयोजनों की अनुमति देते समय आयोजकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए. साथ ही, कोर्ट ने कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के तेज़ उपयोग की ओर भी इशारा किया, जहां नियमों की लगातार अवहेलना होती है. कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझेगी.