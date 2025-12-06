Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3031014
Zee SalaamIndian Muslim

मज़हब में नहीं है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की बात, HC नें मस्जिद की याचिका की खारिज

HC on Loudspeaker: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मस्जिद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें लाउडस्पीकर की इजाजत देने की मांग की गई थी. कोर्ट का कहना है कि पिटीशनर इस बात को प्रूफ करने में नाकामयाब रहे कि मजहब में लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की बात की गई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 06, 2025, 11:21 AM IST

Trending Photos

मज़हब में नहीं है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की बात, HC नें मस्जिद की याचिका की खारिज

HC on Loudspeaker: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक मस्जिद के जरिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म को यह अधिकार नहीं है कि वह लाउडस्पीकर का इस्तेमाल धार्मिक प्रथाओं के लिए अधिकार के तौर में मांगे.

कोर्ट ने क्या कहा?

1 दिसंबर के आदेश में कोर्ट ने गोंदिया जिले की मस्जिद ग़ौसिया की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नमाज़ के लिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी गई थी. बेंच ने कहा कि मस्जिद यह साबित नहीं कर सकी कि लाउडस्पीकर धार्मिक अभ्यास के लिए जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लाउडस्पीकर लगाने का अधिकार नहीं मांग सकता. याचिका खारिज की जाती है."

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का दिया हवाला

जस्टिस अनिल पंसारे और जस्टिस राज वाकोड़े की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि प्रार्थना दूसरों की शांति भंग करके करनी चाहिए. किसी भी धर्म में यह नहीं बताया गया है कि प्रार्थना लाउडस्पीकर या ढोल-नगाड़ों के शोर के साथ ही हो. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि समाज के अन्य लोग भी शांत वातावरण में रहने का अधिकार रखते हैं, खासकर बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग.

Add Zee News as a Preferred Source

नॉइज पॉल्यूशन बड़ी समस्या

बेंच ने कहा कि नॉइज पॉल्यूशन बार-बार होने वाली गंभीर समस्या है और इस पर सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नॉइज पॉल्यूशन सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा है. कोर्ट ने नागपुर के सिविल लाइंस स्थित कार्यक्रम स्थलों का भी जिक्र किया, जहां उत्सवों के दौरान शोर प्रदूषण नियमों का उल्लंघन होता है.

कोर्ट ने कहा कि ऐसे आयोजनों की अनुमति देते समय आयोजकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए. साथ ही, कोर्ट ने कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के तेज़ उपयोग की ओर भी इशारा किया, जहां नियमों की लगातार अवहेलना होती है. कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझेगी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Mombaymuslim newsHigh court

Trending news

Babri Masjid
Babri Masjid के लिए ईंटें लेकर पैदल चल दिए शफीकुल इस्लाम, Video Viral
Bengal Babri Masjid foundation event
कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव
Hindu Sena
'बाबर रोड' को करो 'अयोध्या मार्ग', हिंदू सेना का शगूफा; दिल्ली में लगाए पोस्टर
SMVV
मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर लगे रोक; Jammu में SMVSS का बड़ा प्रदर्शन
Jobat
Jobat Rape Case: कब्रिस्तान में नहीं देंगे आरोपियों को जगह, मुसलमानों का बड़ा फैसला
Yasser Abu Shabab
Hamas का ऑप्शन कहे जाने वाले संगठन का खात्मा? इजराइल देता था पूरा सपोर्ट
Pakistan News
PAK: गरीब परिवार का सहारा था अब्दुल वहाब, पाकिस्तानी फौज पर लगा हत्या का इल्जाम
Karnataka News
हिजाब पहनकर आई छात्राएं, विरोध में भगवा शॉल पहनकर आए हिंदू छात्र; कर्नाटक में तनाव
Rohingya Issue Supreme Court
रोहिंग्या मुद्दे पर SC बेंच की टिप्पणियों के खिलाफ पूर्व जजों का मोर्चा, CJI को खत
Pakistan News
Pak: मदरसे पढ़े युवा क्यों हो रहे हैं समाज से अलग? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा