मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को किया बरी

Malegaon Bomb Blast 2006: महाराष्ट्र के मालेगांव में हजीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के पास साल 2026 में सीरियल धमाके हुए थे, जिसमें 37 मासूमों की जान गई थी. इस मामले के 4 आरोपियों को बम्बे हाईकोर्ट ने निर्दोष मानते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए इन चारों आरोपियों के नाम लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया हैं.

29 सितंबर 2008 को भी मालेगांव के भीकू चौक के पास एक मस्जिद के नजदीक बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोगों गंभीर रूप से घायल हुए थे. पीड़ितों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग थे. इस मामले में 17 सालों तक जांच और सुनवाई के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद और हिंदूवादी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. बता दें कि इन्हें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) के आरोपी बनाया गया था.

गौरतलब है कि भीकू चौक पर स्थित मस्जिद के नजदीक, जो ब्लास्ट हुआ था, वह एक मोटरसाइकिल में हुआ था. आतंकवादियों ने एक मोटरसाइकिल में विस्फोटक प्लांट करके ब्लास्ट किया था. यह ब्लास्ट रमजान के पाक महीने में हुआ था, जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैलने का डर था.