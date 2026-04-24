मालेगांव ब्लास्ट पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ, HC से 20 साल बाद चारों आरोपी बरी

Malegaon Blast Case: करीब दो दशक पुराने मालेगांव धमाका मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. बुधवार (22 अप्रैल) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपित चार लोगों को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक भी पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

बता दें, महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में साल 2006 में हुए इन धमाकों में 31 लोगों की जान गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इतने गंभीर मामले में अदालत का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है. अदालत ने अपने फैसले में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए.

अदालत ने कहा कि जांच करने वाली दो एजेंसियों यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने इस मामले में एक-दूसरे से बिल्कुल उलटी कहानियां पेश कीं. यही नहीं, पूरे मामले में कई तरह के विरोधाभास भी सामने आए. केस की सुनवाई में दोनों एजेंसियों की गलतियों का खामियाजा उन परिवारों को भुगतना पड़ा, जो लंबे समय से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे ते.

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अदालत ने साफ किया कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद वह यह देखती है कि क्या आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पहली नजर में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं या नहीं. अगर ऐसे सबूत नहीं मिलते, तो आरोपियों को बरी कर दिया जाता है. इसी आधार पर इस मामले में भी चारों लोगों को राहत मिली. इस फैसले के साथ ही लगभग 20 साल पुराना यह मामला, जिसकी जांच तीन अलग-अलग एजेंसियों ने की थी, पूरी तरह खत्म हो गया है. अब इस मामले में कोई भी शख्स मुकदमे का सामना नहीं करेगा.

गौरतलब है कि एंटी टेररिज्म स्क्वॉड और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आरोप लगाया था कि यह धमाके नौ मुस्लिम पुरुषों ने किए थे. वहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इससे अलग रुख अपनाते हुए चार हिंदू पुरुषों को जिम्मेदार ठहराया था. अदालत ने इन अलग-अलग दावों को भी मामले की कमजोर कड़ी माना है.