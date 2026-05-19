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Zee SalaamIndian Muslim‘ये यूपी-बिहार नहीं है’, मुंबई में मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलने पर हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी!

‘ये यूपी-बिहार नहीं है’, मुंबई में मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलने पर हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी!

Bombay High Court on Bulldozer Action: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम परिवार के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मनमानी नहीं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 19, 2026, 03:33 PM IST

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‘ये यूपी-बिहार नहीं है’, मुंबई में मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलने पर हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी!

Maharashtra News: देश में 'बुलडोजर कार्रवाई' का चलन जोर पकड़ रहा है. बुलडोजर एक्शन की प्रथा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई और धीरे-धीरे यह पूरे देश में फैल गई. किसी भी अपराध में नाम आने के बाद "बुलडोजर जस्टिस" के नाम पर आरोपियों के घरों को ढहाया जा रहा है. वहीं, महाराष्ट्र में इसी तरह की एक घटना में AIMIM पार्षद मतीन पटेल और एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति के घरों को ढहा दिया गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश में बढ़ते "बुलडोज़र कल्चर" पर गहरी नाराजगी जाहिर की है और इस मामले पर कड़ी टिप्पणियां की हैं.  हाईकोर्ट ने छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते कहा, "महाराष्ट्र में UP या बिहार की तरह 'बुलडोजर कल्चर' को लाना सही नहीं है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी के लिए घर बनाना आसान नहीं होता है और इसलिए उसपर इस तरह एक झटके में बुलडोजर चलाना सही नहीं है. 

हाईकोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह से मनमाना और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन बताया. बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस सिद्धेश्वर थोंब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, “घर बनाना कोई आसान काम नहीं है. हर कोई आपकी या मेरी तरह इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि आसानी से घर बना सके. लोग एक छत पाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा-पूंजी लगा देते हैं.” साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार का ज़िक्र करते हुए हाईकोर्ट ने आगे कहा, “इस ‘बुलडोज़र कल्चर’ को महाराष्ट्र में घुसने न दें. यह न तो उत्तर प्रदेश है और न ही बिहार.”

क्या  है पूरा मामला
दरअसल, AIMIM पार्षद मतीन पटेल और स्थानीय निवासी हनीफ़ खान पर नाशिक TCS मामले में आरोपी निदा खान को पनाह देने का आरोप लगा था. इस आरोप के बाद मतीन पटेल और हनीफ खान से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया था. छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने 13 मई को  मतीन और हनीफ के घर को बुलडोजर से गिरा दिया. इस कार्रवाई के बाद AIMIM पार्षद मतीन पटेल और हनीफ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह पाया कि इस पूरे मामले में आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया.

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सुप्रीम कोर्ट का क्या है गाइडलाइन
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के मुताबिक, किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले उसके मालिक को 15 दिन का अनिवार्य नोटिस देना ज़रूरी है. इससे मालिक को अपना पक्ष रखने या अदालत से स्टे ऑर्डर प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है. संभाजीनगर नगर निगम इस निर्धारित समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा और हाई कोर्ट ने इस चूक को पूरी तरह से गैर-कानूनी करार दिया.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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