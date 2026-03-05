कहीं भी नहीं पढ़ सकते नमाज़; HC ने ठुकराई एयरपोर्ट के पास नमाज की इजाजत देने की याचिका

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimकहीं भी नहीं पढ़ सकते नमाज़; HC ने ठुकराई एयरपोर्ट के पास नमाज की इजाजत देने की याचिका

Bombay HC Rejects Plea for Namaz Space Near Airport: टैक्सी ऑटो ड्राइवरों ने हालिया दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मुंबई एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने टैक्सी ऑटो ड्राइवर की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि रमजान अहम है, लेकिन एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 05, 2026, 10:23 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Mumbai Airport Mosque News: रमजान के पाक महीने में नमाज अदा करना मुसलमानों के लिए बेहद अहम इबादत मानी जाती है. इसी दौरान मुंबई में टैक्सी और ऑटो ड्राइवर से जुड़ा एक मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की इजाजत देने की मांग की गई थी. हालांकि, अदालत ने सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए फिलहाल इस मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार (5 मार्च) को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सुरक्षा किसी भी धर्म से ऊपर है. अदालत ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को उस जगह पर नमाज अदा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, जहां पहले शहर के एयरपोर्ट के पास एक अस्थायी शेड बना हुआ था और जहां वे रमजान के दौरान नमाज पढ़ते थे.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.पी.कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की बेंच ने की. अदालत ने कहा कि रमजान इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ने का धार्मिक अधिकार मांग लिया जाए, खासकर ऐसे इलाके में जहां सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे हों. कोर्ट ने बार-बार एयरपोर्ट की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह भी कहा कि वह सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकती.

यह भी पढ़ें: UP News: होली मिलन के मंच से खुलेआम मुसलमानों का संहार करने की अपील; वीडियो वायरल

दरअसल, यह याचिका टैक्सी-रिक्शा ओला-उबर मेन्स यूनियन की ओर से दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक अस्थायी शेड था, जहां टैक्सी और ऑटो ड्राइवर नमाज अदा करते थे. आरोप लगाया गया कि पिछले साल अधिकारियों ने उस शेड को गिरा दिया था. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें उसी स्थान का दोबारा इस्तेमाल करने दिया जाए या फिर आसपास के इलाके में कोई दूसरी जगह दी जाए, जहां वे नमाज अदा कर सकें.

अदालत को बताया गया कि इस समय मुसलमानों के रमजान का महीना चल रहा है. इस दौरान रोजेदार सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं और नमाज, दान और आध्यात्मिक चिंतन में समय बिताते हैं. पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस और एयरपोर्ट प्रशासन को यह देखने का निर्देश दिया था कि क्या याचिकाकर्ताओं के लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम किया जा सकता है.

गुरुवार (5 मार्च) को अधिकारियों ने अदालत में रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में बताया गया कि सात अलग-अलग स्थानों का सर्वे किया गया, लेकिन भीड़भाड़, सुरक्षा चिंताओं और एयरपोर्ट की तरक्की से जुड़ी योजनाओं की वजह से कोई भी जगह नमाज के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई. रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने कहा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े मामले में वह याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दे सकती. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नमाज अदा करने के लिए किसी दूसरी जगह की तलाश करनी होगी.

कोर्ट ने यह भी बताया कि उस स्थान से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर एक मदरसा मौजूद है, जहां नमाज अदा की जा सकती है. अदालत ने साफ कहा कि एयरपोर्ट के आसपास किसी तरह का ढांचा बनाकर नमाज की जगह नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इससे सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पैदा हो सकते हैं. बेंच ने कहा, "एयरपोर्ट के पास किसी ढांचे की इजाजत देने का सवाल ही नहीं उठता. धर्म हो या कुछ और, सुरक्षा सबसे पहले आती है. इस एयरपोर्ट से हर धर्म के लोग यात्रा करते हैं."

यह भी पढ़ें: शिमला में मस्जिद के पास लगी आग ने तोड़ दिए रशीदा के अरमान; जलकर ख़ाक हुआ शादी का सामान

अदालत ने यह भी कहा कि सुरक्षा के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता और दुनिया में कहीं भी एयरपोर्ट के इतने करीब इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती. बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह अधिकार नहीं जता सकते कि वे उसी जगह पर नमाज पढ़ेंगे. उदाहरण देते हुए अदालत ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि वह शहर के किसी सार्वजनिक मैदान के बीच खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहता है.

अदालत ने कहा कि वह समझ सकतें हैं कि रमजान याचिकाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन नमाज पढ़ने का अधिकार किसी भी स्थान पर लागू नहीं होता. कोर्ट ने कहा, "कोई आपको दिन में पांच बार नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहा है, लेकिन यह कहीं भी नहीं हो सकती. सुरक्षा से जुड़े मुद्दे गंभीर हैं." अदालत ने याचिकाकर्ताओं से बड़े परिप्रेक्ष्य को देखने की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा के मामले में वह किसी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकती.

बेंच ने यह भी कहा कि फिलहाल वह कोई राहत नहीं दे सकती, लेकिन भविष्य में जब टर्मिनल-1 का पुनर्विकास होगा, तब याचिकाकर्ता एयरपोर्ट प्रशासन को आवेदन देकर नमाज के लिए जगह देने का अनुरोध कर सकते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि टैक्सी और ऑटो चालक मुंबई आने-जाने वाले यात्रियों को सेवा देते हैं, इसलिए भविष्य में एयरपोर्ट टर्मिनल के पुनर्विकास के दौरान इस समस्या के समाधान पर विचार किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: देहरादून में नाटक बना नफरत का हथियार; मंच से मुस्लिमों को खलनायक दिखाने पर विवाद

