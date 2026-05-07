बॉम्बे HC ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सभी 22 आरोपियों को दी राहत, पीड़ित को लगा झटका

Sohrabuddin Shaikh Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने चर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामला में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इनमें 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं. हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में दायर अपीलों को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. अपील सोहराबुद्दीन के भाइयों रुबाबुद्दीन और नयाबुद्दीन ने दायर की थी. उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 2018 के फैसले को रद्द करने या मामले की दोबारा सुनवाई कराने की मांग की थी.

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ट्रायल सही तरीके से नहीं हुआ और कई अहम सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया गया. उनका आरोप था कि विशेष सीबीआई अदालत ने गलत धारणाओं और कमजोर सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया. उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने उन मजिस्ट्रेटों को गवाही के लिए नहीं बुलाया, जिनके सामने कई गवाहों ने पहले बयान दर्ज कराए थे और बाद में अदालत में मुकर गए.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह मामला 23 नवंबर 2005 को हुई एक घटना से जुड़ा है. सोहराबुद्दीन शेख उनकी पत्नी कौसर बी और उनके साथी तुलसीराम प्रजापति को कथित तौर पर हैदराबाद से सांगली जा रही एक बस से उठा लिया गया था. इसके बाद CBI ने दावा किया कि सोहराबुद्दीन और प्रजापति को एक फर्ज़ी मुठभेड़ में मार दिया गया, जबकि कौसर बी की हत्या कर दी गई और उनके शव को ठिकाने लगा दिया गया. मामले की जांच CBI ने की थी. यह केस पहले गुजरात में दर्ज हुआ था, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया. इस केस में मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आरोपी थे. हालांकि दिसंबर 2014 में विशेष अदालत ने उन्हें मामले से डिस्चार्ज कर दिया था. इसके बाद बाकी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल जारी रहा.

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मुकर गए गवाह

21 दिसंबर 2018 को विशेष CBI न्यायाधीश एस.जे. शर्मा ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष साज़िश और हत्या के आरोपों को साबित करने में विफल रहा. सुनवाई के दौरान 210 गवाहों की जांच की गई. हालांकि, उनमें से 92 गवाह अपने बयान से पलट गए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमज़ोर पड़ गया. 358 पन्नों के फैसले में ट्रायल कोर्ट ने पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति जताई थी, लेकिन कहा था कि सिर्फ शक या नैतिक आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज कर दी हैं. मामले का विस्तृत फैसला अभी आना बाकी है.