Zee Salaam

Bondi Beach Attack पर इमाम की वीडियो वायरल, मुसलमानों से की बड़ी अपील

Imam on Bondi Beach Attack: बोंडी बीच 14 December 2025 लेकिन इसके बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो जुमा की नमाज के दौरान का बताया जा रहा है. जिसमें एक मौलाना लोगों से बड़ी अपील करते नजर आ रहे हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 27, 2025, 09:00 AM IST

Imam on Bondi Beach Attack: ऑस्ट्रेलिया के बोंडी में हुए आतंकी हमले के बाद एक प्रमुख इमाम ने मुस्लिम समुदाय से अपने बीच छिपे किसी भी कट्टरपंथी के खिलाफ कार्रवाई करने की सार्वजनिक अपील की है. इसके साथ ही मौलाना ने कहा कि हम इस देश में माइनोरिटी हैं, इतने भयानकर हमला हुआ, इसके बावजूद हमारी मस्जिदें खुली हुई हैं, हम नमाज अदा कर रहे हैं और आजादी से घूम रहे हैं. हमें ऑस्ट्रेलियाई लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए.

क्या है मामला?

ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हमले में साजिद अकरम (50) और उनके बेटे नावीद अकरम (24) ने हनुक्का मना रहे दर्जनों यहूदी परिवारों पर गोलियां चलाई थीं. इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कम से कम 40 लोग घायल हुए थे. हमले के बाद पुलिस कार्रवाई में साजिद अकरम को गोली मार दी थी, जबकि उनका बेटा नावीद अकरम इस घटना में अकेला जीवित बचा था. नावीद अकरम पर कुल 59 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें 15 हत्या के आरोप और एक आतंकी कृत्य को अंजाम देने का आरोप शामिल है.

हमारे धर्म के राक्षसों के जरिए किया गया काम

यह घटना 14 December 2025 को हुई थी. इसके कुछ दिन बाद इमाम ने जुमा की नमाज के दौरान एक जबरदस्त भाषण दिया, जो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है. ब्रिस्बेन की हॉलैंड पार्क मस्जिद में दिए गए एक प्रभावशाली ख़ुतबे (धार्मिक भाषण) में इमाम उजैर अकबर ने इस हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि यह अपराध हमारे ही धर्म से जुड़े दो राक्षसों के जरिए किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इमाम उजैर अकबर ने नमाज़ियों से अपील की कि वे अपने समुदाय के भीतर कट्टरपंथ या उग्रवादी सोच के संकेतों पर नजर रखें. उन्होंने चेतावनी दी कि ऑस्ट्रेलियाई समाज अपने देश में इस तरह के किसी और हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा.

अल्लाह ऐसे लोगों को करे खत्म

उन्होंने कहा,"चाहे वह मुसलमान हो या गैर-मुसलमान, अल्लाह तआला ऐसे लोगों को खत्म करे. इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह इस्लाम की छवि के लिए बेहद नुकसानदायक है. इमाम ने आगे कहा,"अगर आप अपनी मज़हबी ग्रुप में किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जिसके अंदर इस तरह की सोच है, तो उससे बात करें, चाहे वह पुरुष हो या महिला.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा,"अगर हम चुप रहे और इस मुद्दे को दबा दिया, तो एक और राक्षस पैदा होगा. सवाल यह है कि हम कितने राक्षसों को सहन करेंगे? यही बात हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है." इमाम के इस बयान को बोंडी आतंकी हमले के बाद समुदाय के भीतर आत्ममंथन और कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।

