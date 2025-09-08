Gujarat: मासूम मुस्लिम बच्चे पर टूटा पुलिसिया कहर; किडनी तक डैमेज, ICU में जिंदगी से जंग!
Gujarat: मासूम मुस्लिम बच्चे पर टूटा पुलिसिया कहर; किडनी तक डैमेज, ICU में जिंदगी से जंग!

Gujarat Police Tortures Muslim Boy: गुजरात के बोटाड में एक नाबालिग मुस्लिम लड़के आर्यन मखियाला को चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने में बेरहमी से पीटा. उसकी टांगों, कमर और किडनी में गंभीर चोटें आईं. मानवाधिकार संगठन अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:46 AM IST

(प्रतीकात्म AI तस्वीर)
(प्रतीकात्म AI तस्वीर)

Botad News Today: देश के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है. इस में काफी हदतक पुलिस या अन्य प्रशासनिक तंत्र का भी हाथ रहा है, इनके जरिये अल्पसंख्यकों पर की जा रही सख्ती और अमानवीय व्यवहार ने समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया है. गुजरात के बोटाड में हाल ही में एक नाबालिग मुस्लिम लड़के के साथ हुई हिंसा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है. मानवाधिकार संगठनों ने इसे न सिर्फ शर्मनाक बताया है बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह दिल दहला देने वाली खौफनाक घटना गुजरात के बोटाड से सामने आई है. यहां हर नकोई इलाके के रहने वाले एक नाबालिग मुस्लिम लड़का आर्यन मखियाला को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने थाने में ले जाकार नाबालिग से लगातार नौ दिनों तक कथित रूप से बेरहमी से पीटा. बताया गया कि आर्यन अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए रोजाना मजदूरी करता था. बीते 19 अगस्त को बोटाड टाउन पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उसके साथ-साथ उसके दादा से भी थाने में मारपीट की गई.

अब इस मामले में पर मानवाधिकार संगठनों ने भी संज्ञान लिया है. अल्पसंख्यक संपर्क समिति (MCC) ने गुजरात पुलिस महानिदेशक (DGP) को चिट्ठी लिखकर कहा कि आर्यन की टांगों, कमर और किडनी में गंभीर चोटें आई हैं. वह डायलिसिस पर है और जिंदगी मौत से जूझ रहा है. फिलहाल वह अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में बेहोशी की हालत में है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उसके दादा, दादी और बहन ने पुलिस की बर्बरता का दर्द बयां किया है.

MCC ने की कार्रवाई की मांग

एमसीसी के संयोजक मुजाहिद नफीस ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, साल 2023 में भी एक मुस्लिम नौजवान कालू पदर्शी को पुलिस हिरासत में पीट-पीटकर मार दिया गया था. उस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को जेल भेजा गया था. नफीस ने पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के हिरासत संबंधी दिशा-निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने नफरत फैलाने वाले इरादे से काम किया है.

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एमसीसी ने आरोपियों को तत्काल निलंबित करने, एफआईआर दर्ज करने, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने, सबूतों से छेड़छाड़ रोकने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से आरियन का इलाज कराए जाने की मांग की है. संगठन ने यह भी कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से ही लोगों का भरोसा बहाल हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Delhi: उमरा से लौट रहे मुसलमानों से गुंडागर्दी; सिद्धार्थ ने टोपी उतरवाकर मंदिर में टेकवाया मत्था, लगाए JSR के नारे

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Gujarat newsBotad Policemuslim news

मासूम मुस्लिम बच्चे पर टूटा पुलिसिया कहर; किडनी तक डैमेज, ICU में जिंदगी से जंग!
