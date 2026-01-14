बेटी नहीं बेटे की ऑनर किलिंग; प्रेम-विवाह से नाराज़ बाप और भाई ने ले ली ताहिर की जान!

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मुस्लिम नौजवान के प्रेम विवाह से नाराज़ उसके बाप ने पहले उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, और जब उसने अपना हक़ माँगा तो उसके बाप और भाई ने कथित तौर पर उसकी हॉनर किलिंग कर दी.
नई दिल्ली: किसी दूसरी जाति या समाज में शादी करने पर इज्ज़त या लोकलाज के खातिर बेटियों की ऑनर किलिंग की घटना तो आप ने ज़रूर सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक ऐसा वाक्या सामने आया है, जिससे बेटों के भी होश फाख्ता हो गए हैं. चुपके- चुपके, छिप- छिपकर प्रेम करने और अपनी महबूबा से शादी के ख्वाब संजोने वाले लड़कों को इस खबर से गहरा सदमा और धक्का पहुंचा हैं.
दरअसल, आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना हल्का के अमिलो मोहल्ले में ताहिर नाम के एक नौजवान की उसके पिता और भाई ने ही मुबैयना तौर पर ऑनर किलिंग कर दी. इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है.
ताहिर की बीवी शबाना बानो ने इलज़ाम लगाया है कि उसके शौहर मोहम्मद ताहिर ने अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर उससे मोहब्बत के बाद शादी की थी. इस वजह से ताहिर के घर वालों ने उसे अपने ज़मीन-जायदाद से बेदखल कर दिया था. इस वजह से ताहिर का अपने घर वालों से विवाद चल रहा था. मंगलवार को जब ताहिर और उसके घर वालों के बीच विवाद हुआ तो ताहिर के माता-पिता, भाई और दीगर रिश्तेदारों ने घर का दरवाजा बंद कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. शबाना का इलज़ाम है कि सभी ने मिलकर उसके शौहर के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और लाठियों से पिटाई की.मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल ताहिर को घर के बाहर बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया. इस दौरान बीच-बचाव करने पर शबाना बानो और उनका डेढ़ साल का बेटा भी घायल हो गया.
हादसे के बाद शबाना बानो ने डायल 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहले मुबारकपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां ताहिर की हालत खराब होने की वजह से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में इलाज़ के दौरान डोक्टरों ने मोहम्मद ताहिर को मुर्दा करार दे दिया.
इस पूरे मामले में सीओ सदर आस्था जायसवाल ने कहा, "मृतक की पत्नी द्वारा पहले दहेज उत्पीड़न का दावा किया गया था, जिसके बाद मृतक के पिता ने अपने बेटे को बेदखल कर दिया था. इसी को लेकर परिवार में आपसी कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिसमें मोहम्मद ताहिर की मौत हो गई. इस मामले में परिवार के 5 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही और घटना की जांच जारी है."
