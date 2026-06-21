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BPSC 2026 Muslim Toppers: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के नतीजों ने कई युवाओं के सपनों को हकीकत में बदल दिया है. इस बार के नतीजों में मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी चर्चा का विषय बना हुआ है. खास बात यह है कि कई मुस्लिम छात्राओं ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.
शनिवार (20 जून) को जारी किए गए नतीजों के मुताबिक, बिहार प्रशासनिक सेवा यानी एसडीएम के 200 पदों में 12 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है. इनमें 5 महिला और 7 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं. मुस्लिम उम्मीदवारों की प्रशासनिक और पुलिस सेवा में कामयाबी का आंकड़ा निराशाजनक रहा है. बीपीएससी में प्रशासनिक सेवाओं के लिए सिर्फ 6 फीसदी मुस्लिम उम्मीदवार को जबकि पुलिस सेवा में 7.35 फीसदी उम्मीदवार कामयाब रहे.
BPSC में ये मुस्लिम उम्मीदवार बने एसडीएम
एसडीएम पद के लिए कामयाबी हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों में यासमीन बानो, साहेबा खान, मावरा जफर, सायका खातून और समरीन फातमा शामिल हैं. वहीं, पुरुष उम्मीदवारों में मोहम्मद इश्तियाक रहमान, रागिब नौशाद, रेयान हुसैन, मोहम्मद लुत्फुर रहमान, मोहम्मद शाह फहद, साकिब हसन और मुस्कान के अलावा अन्य नाम भी लिस्ट में शामिल हैं.
इन उम्मीदवारों में कई ने राज्य स्तर पर बेहतर रैंक हासिल की है. मुस्लिम उम्मीदवारों में मोहम्मद इश्तियाक रहमान टॉप 20 में शामिल हैं. हालांकि, इस बार कोई मुस्लिम उम्मीदवार टॉप-10 में शामिल नहीं है. मोहम्मद इश्तियाक रहमान ने 11वीं रैंक हासिल की, जबकि यासमीन बानो ने 33वीं और साहेबा खान ने 35वीं रैंक हासिल की. इसके अलावा रागिब नौशाद 39वें और मावरा जफर 74वें स्थान पर रहे.
BPSC टॉप कर ये मुस्लिम उम्मीदवार बने डीएसपी
वहीं, बिहार पुलिस सेवा यानी डीएसपी के 136 पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों में 10 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जगह बनाई है. इनमें 5 महिला और 5 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं. डीएसपी पद के लिए सफल महिला उम्मीदवारों में शिरीन नाज, बुशरा रहमान, जन्नत निशा, सानिया कलीम और हशमत सबा शामिल हैं. वहीं, पुरुष उम्मीदवारों में मोहम्मद सरफराज आलम, अताउल हक, अहमद फराज, सद्दाम हुसैन और मोहम्मद हसनैन आलम ने कामयाबी हासिल की है.
मोहम्मद सरफराज, पूरे बिहार में डीएसपी के रैंक में पहले स्थान पर रहे. इसी तरह ओवर ऑल रैंक के हिसाब से मोहम्मद सरफराज आलम ने राज्य स्तर पर 60वीं रैंक हासिल की है. इसके अलावा शिरीन नाज ने 259वीं और बुशरा रहमान ने 327वीं रैंक हासिल की. एसडीएम के मुकाबले डीएसपी पद के लिए मुस्लिम उम्मीदवारी की कामयाबी का फीसदी बेहतर है.
बिहार प्रशासनिक सेवा में एसडीएम पद के लिए चयनित उम्मीदवार
1. 502119 मोहम्मद इश्तेयाक रहमान 11 पुरुष
2. 558246 यासमीन बानो 33 महिला
3. 481260 साहेबा खान 35 महिला
4. 397642 रागिब नौशाद 39 पुरुष
5. 427154 मावरा जफर 74 महिला
6. 302559 रेयान हुसैन 132 पुरुष
7. 225394 मोहम्मद लुत्फुर रहमान 144 पुरुष
8. 528729 मोहम्मद शाह फहाद 156 पुरुष
9. 392458 साकिब हसन 222 पुरुष
10. 520027 साइका खातून 236 महिला
11. 328162 समरीन फातमा 282 महिला
12. 124474 मुस्कान 1768 महिला
बिहार पुलिस सेवा में चयनित मुस्लिम उम्मीदवार (डीएसपी)
1. 537173 मोहम्मद सरफराज आलम 60 पुरुष
2. 493468 शिरीन नाज 259 महिला
3. 219247 बुशरा रहमान 327 महिला
4. 207877 अताउल हक 444 पुरुष
5. 442891 अहमद फराज 510 पुरुष
6. 126802 सद्दाम हुसैन 543 पुरुष
7. 442233 मोहम्मद हसनैन आलम 619 पुरुष
8. 220779 जन्नत निशा 695 महिला
9. 474656 सानिया कलीम 821 महिला
10. 308446 हश्मत सबा 1124 महिला