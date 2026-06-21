बिहार प्रशासनिक सेवा में एसडीएम पद के लिए चयनित उम्मीदवार

1. 502119 मोहम्मद इश्तेयाक रहमान 11 पुरुष

2. 558246 यासमीन बानो 33 महिला

3. 481260 साहेबा खान 35 महिला

4. 397642 रागिब नौशाद 39 पुरुष

5. 427154 मावरा जफर 74 महिला

6. 302559 रेयान हुसैन 132 पुरुष

7. 225394 मोहम्मद लुत्फुर रहमान 144 पुरुष

8. 528729 मोहम्मद शाह फहाद 156 पुरुष

9. 392458 साकिब हसन 222 पुरुष

10. 520027 साइका खातून 236 महिला

11. 328162 समरीन फातमा 282 महिला

12. 124474 मुस्कान 1768 महिला