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Bihar में मुस्लिम बेटियों और बेटों का कमाल, BPSC में मिली SDM और DSP जैसी बड़ी जिम्मेदारी

BPSC Toppers Muslim Candidates Become SDM-DSP: बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा की रिजल्ट जारी हो गया है. इस बार प्रशासनिक और पुलिस सेवा में मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी का आंकड़ा कम रहा है. जारी नतीजों के तहत 12 मुस्लिम उम्मीदवार एसडीएम और 10 उम्मीदवार डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 21, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:32 PM IST
Bihar में मुस्लिम बेटियों और बेटों का कमाल, BPSC में मिली SDM और DSP जैसी बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: (फाइल फोटो)

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