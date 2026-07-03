कैसे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के साथ 'जय हिंद' बनी फौजी परंपरा की मजबूत आवाज?

नौशेरा का शेर, देश की आन-बान-शान के लिए 3 जुलाई 1948 को शहीद हो गया था. आज उनका 78वां शहादत दिवस है, और देशभर में उनकी कुर्बानी को याद किया जा रहा है. ब्रिगेडियर उस्मान की जिंदगी और उनकी फौजी खिदमत पर आधारित किताब "The Lion of Naushera: The Life and Times of Brigadier Mohammed Usman" में उनके बेदाग किरदार, शानदार कियादत और मुल्क के लिए बेमिसाल वफादारी का तफसील से जिक्र मिलता है. शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की नजर में फौज की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, बल्कि जवानों की आपसी यकजहती और वतन के लिए उनका जज्बा था.