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कैसे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के साथ 'जय हिंद' बनी फौजी परंपरा की मजबूत आवाज?

Jai Hind Slogan History in Indian Army: ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के शहादत दिवस पर देश उन्हें याद कर रहा है. नौशेरा के जंग में उनके साहस और अगुवाई ने इतिहास रचा. "जय हिंद" नारे को सैनिक एकता और देशभक्ति की निशानी बनाने में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है, जो आज भी प्रेरणा देता है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 03, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:00 PM IST
कैसे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के साथ 'जय हिंद' बनी फौजी परंपरा की मजबूत आवाज?
Image Credit: ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान शहादत दिवसSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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