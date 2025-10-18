Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2967106
Zee SalaamMuslim World

मुसलमानों से इतनी नफरत...! ब्रिटेन में दोषी ठहराये गए तीन आतंकी, कोर्ट ने की ये अहण टिप्पणी

Muslim Hate Crimes in UK: ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की साजिश रची जा रही है. इसी तरह का एक मामला ब्रिटेन से सामने आया है. इस मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यह लोग जेल से छूटने के बाद समाज के लिए गंभीर खतरा बने रह सकते हैं.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:38 PM IST

Trending Photos

मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की साजिश रचने वाले दोषी
मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की साजिश रचने वाले दोषी

Britain News Today: ब्रिटेन में मुसलमानों और दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है. ब्रिटेन से ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित तीन लोगों को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के मामले दोषी पाया गया है. तीनों दोषियों की पहचान स्टोफर रिंगरोज (34), मार्को पिटजेट्टू (25) और ब्रोगन स्टीवर्ट (25) के रूप में हुई है. फिलहाल अब उकी अगली जिंदगी जेल में कटेगी.

इससे पहले मई 2025 में अदालत ने इन तीनों को मस्जिदों और यहूदी सिनेगॉग्स पर आतंकी हमले की योजना बनाने का दोषी पाया गया है. कोर्ट ने वेस्ट यॉर्कशायर के रहने वाले स्टीवर्ट को 11 साल, स्टैफोर्डशायर के रिंगरोज को 10 साल और डर्बीशायर के रहने वाले पिटजेट्टू को 8 साल की सजा सुनाई गई है.

शेफील्ड क्राउन कोर्ट की जस्टिस कट्स ने इस मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि तीनों आरोपी अब भी चरमपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा पर कायम हैं. उनके रुख में कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहे है. अदालत में बताया गया कि तीनों आरोपी 'Einsatz 14' नाम के ऑनलाइन ग्रुप से जुड़े थे, जो लीड्स के एक इस्लामी शिक्षा केंद्र पर हमला करने की तैयारी कर रहा थाय पुलिस की काउंटर टेरर यूनिट ने समय रहते कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में पता चला कि आरोपियों ने 200 से ज्यादा हथियार जमा किया था. जिनमें मचेटी, तलवारें, क्रॉसबो और एक गैरकानूनी स्टन गन शामिल है. रिंगरोज ने तो 3D प्रिंटर से एक सेमी ऑटोमेटिक हथियार के कई पुर्जे तैयार कर लिये थे. प्रॉसीक्यूटर जोनाथन सैंडिफोर्ड केसी ने कहा कि तीनों आरोपी चरमपंथी दक्षिणपंथी नाजी विचारधारा के मानने वाले हैं और तीनों खुद को एक हथियारों से लैस ग्रुप के रुप में पेश करते हैं. 

प्रॉसीक्यूटर जोनाथन सैंडिफोर्ड केसी ने बताया कि जनवरी-फरवरी 2024 तक यह लोग लीड्स में पहला हमला करने की योजना बना चुके थे और कई लोगों की हत्या करने का इरादा रखते थे. सुरक्षा एजेंसियों ने तब कार्रवाई की जब अंडरकवर ऑफिसरों ने इनके ऑनलाइन ग्रुप में घुसपैठ कर ली. अदालत में जूरी ने आरोपियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि वे सिर्फ फैंटेसी या मजाक कर रहे थे।

तीनों को आतंकवादी गतिविधियों की तैयारी करने और ऐसी जानकारी इकट्ठा करने के आरोप में दोषी पाया गया जो आतंकवादी हमले में काम आ सकती थी. रिंगरोज को इसके अलावा अवैध हथियार बनाने का भी दोषी ठहराया गया.

पुलिस ने बताया कि यह ग्रुप अपने ऑनलाइन चैट में नस्लभेदी टिप्पणियां, हत्या को बढ़ावा देना और मुसलमानों व अन्य समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली बातें करता था. काउंटर टेरर पुलिसिंग नॉर्थ ईस्ट के चीफ सुपरिंटेंडेंट जेम्स डंकरले ने कहा,"इन सभी लोगों के मन में नफरत भरी हुई थी." उन्होंने बताया कि "वह हिंसा को बढ़ावा देकर अपने आतंकी चरमपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते थे."  

न्यायाधीश कट्स ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में इनकी 374 पन्नों की इंटरनेट गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुसलमानों, काले लोगों और प्रवासियों के खिलाफ नफरत, गोरों को श्रेष्ठ बताना और हिटलर की नीतियों की तारीफ से जुड़ी बातें शामिल हैं. अदालत में पेश की गई एक वीडियो में स्टीवर्ट, जर्मन आर्मी की हेलमेट, नाजी आर्मबैंड और खोपड़ी वाला मास्क पहने नजर आ रहा था.

स्टीवर्ट ने खुद को 'Einsatz 14'ग्रुप का फ़्यूरर (नेता) घोषित किया था और एक अंडरकवर अधिकारी को 'ओबरग्रुपनफ़्यूरर' की उपाधि दी थी. स्टीवर्ट ने अपने ग्रुप को लीड्स के मेक्सबरो रोड स्थित इस्लामी शिक्षा केंद्र का नक्शा और गूगल मैप्स की तस्वीरें भेजी थीं. उसने सुझाव दिया था कि 'वो वहां खिड़कियां तोड़ सकते हैं या किसी पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं.'

तीनों आतंकियों को जेल की सजा के साथ-साथ अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है. अदालत ने स्टीवर्ट को 11 साल की जेल और 8 साल की अतिरिक्त निगरानी, रिंगरोज को 10 साल की जेल और 5 साल की निगरानी, जबकि पिटजेट्टू को 8 साल की जेल और 5 साल की निगरानी की सजा दी है. 

इसके अलावा तीनों के खिलाफ 5 साल का सीरियस क्राइम प्रिवेंशन ऑर्डर जारी किया गया है और उन्हें 30 साल तक आतंकवाद अधिसूचना नियमों का पालन करना होगा. सजा सुनाते हुए न्यायाधीश मिसेज जस्टिस कट्स ने कहा कि इनकी सोच नफरत, नस्लभेद और हिंसा से भरी हुई है. उन्होंने यह भी चेताया कि ये लोग जेल से छूटने के बाद भी समाज के लिए गंभीर खतरा बने रह सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Tripura: बांग्लादेशी नागरिकों की मॉब लिंचिंग, विदेश मंत्रालय ने भारत से की बड़ी मांग

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Britain NewsUK Terror Newsmuslim news

Trending news

Pakistan News
तालिबान से पिटने के बाद बौखलाया आसिम मुनीर, भारत को दे डाली गीदड़ भभकी धमकी
Britain News
मुस्लिमों से इतनी नफरत...! ब्रिटेन में दोषी ठहराये गए 3 आतंकी, कोर्ट ने जताई हैरानी
pakistani spy in india
पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे हारून और इमरान, पकड़ने जाने पर कोर्ट ने दिया ये सजा
bangladesh
Tripura: बांग्लादेशी नागरिकों की मॉब लिंचिंग, विदेश मंत्रालय ने भारत से की बड़ी मांग
Jamia Millia Islamia Deepotsav
जामिया में दीपवली की धूम, वाइस चांसलर ने कैंपस के सफाई कर्मियों के साथ बांटी खुशियां
gaza
Gaza के लोगों को मिलेगा भरपेट खाना! UAE से रवाना हुआ कई हजार टन सामान
Zubeen Garg
Singer Zubeen Garg पर बनाया वीडियो, अब जेल की हवा काट रहा इंजामुल हक
karnataka BJP MLA Basangouda Patil
BJP को नहीं पसंद आया RSS के मार्च पर रोक का फैसला? MLA अब नमाज को बना रहे मुद्दा
muslim news
Muslim ऑनर की Property पर SC का बड़ा फैसला, पत्नी को ऐसे मिलेगा अधिकार
kerala hc on hijab controversy
सेंट रीटा स्कूल ने हिजाब पहनने से रोका, तो HC ने दे दिया बड़ा झटका