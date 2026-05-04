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तेलंगाना में फीस योजना में बदलाव से लाखों मुस्लिम छात्रों पर संकट, BRS ने की खास मांग

Telangana Fee Reimbursement Scheme Controversy: तेलंगाना में फीस रीइंबर्समेंट योजना में बदलाव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बीते दिनों सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया. इसी मुद्दे पर BRS के वरिष्ठ नेता केटी रामाराव ने सरकार पर संगीन इल्जाम लगाए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का दावा किया. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 04, 2026, 02:53 PM IST

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BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (फाइल फोटो)
BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (फाइल फोटो)

Telangana News Today: तेलंगाना सरकार ने "फीस रीइंबर्समेंट योजना" यानी फीस वापसी योजना में बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया. इस योजना में मामूली बदलाव करने पर भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया. साथ ही ही इसे गरीब तबके के छात्रों के साथ नाइंसाफी करार दिया. 

हैदराबाद में BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री केटी रामा राव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली सरकार जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का आदेश "जीओ 7" से करीब 14 लाख पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र प्रभावित होंगे. यह छात्रों के लिए एक झटका है. 

केटी रामा राव के मुताबिक, यह आदेश फीस वापसी योजना को खत्म करने की सोची-समझी कोशिश है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उस व्यवस्था में बदलाव कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को हायर स्टडी तक पहुंचने में मदद करती रही है. BRS नेता का मानना है कि इस फैसले से लाखों गरीब छात्रों के लिए पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाएगा और उनके भविष्य अनिश्चितता में चला जाएगा.

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BRS के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस आदेश को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. शिक्षा क्षेत्र की खराब आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले ढाई साल में करीब 10 हजार करोड़ रुपये की फीस वापसी की बकाया राशि जारी नहीं कर पाई है. इसका असर 2,500 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों पर पड़ा है, जहां कॉलेजों को चलाना मुश्किल हो रहा है. इसकी वजह से छात्रों को सर्टिफिकेट लेने और आगे की पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो रही है.

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामा राव ने आरोप भी लगाया कि वह असली परेशानियों का हल खोजने की बजाया कमेटियां बनाकर, थोड़ा सा पैसा जारी कर और आश्वासन देकर लोगों को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे छात्रों और संस्थानों की परेशानी और बढ़ी है.

इस योजना के इतिहास को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि फीस वापसी कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने की थी. बाद में तेलंगाना बनने के बाद इसे के चंद्रशेखर राव ने इसे बेहतर और मजबूत किया है, ताकि सभी वर्गों के छात्रों को शिक्षा हासिल करने का बराबर मौका मिले. उन्होंने सरकार कि मौजूदा सरकार ऐसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर क्यों कर रही है? 

केटी रामा राव ने आवासीय शिक्षण संस्थानों की हालत पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रशासन नाकाम रहा है. उनके मुताबिक, इससे छात्रों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों प्रभावित हो रही है.

तेलंगाना सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री केटी रामा राव ने फैसला न बदलने पर सरकार को बड़े पैमाने पर आंदोलच की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी रखा, तो उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी. उन्होंने साफ कहा कि अगर छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी. उन्होंने दोहराया कि अटके पड़े पैसों को तुरंत जारी किया जाए और "जीओ 7 को वापस लिया जाए, ताकि राज्य के लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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