दहेजखोर और नशाखोर सावधान! बदायूं में निकाह-जनाज़े तक का होगा बहिष्कार

Budaun News Today: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में नशाखोरी को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय ने एक अनूठा कदम उठाया है, जिसकी खूब सराहना हो रही है. इसको लेकर बदायूं में 'नशा मुक्ति रैली' निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या सभी उम्र के लोग शामिल हुए. इस दौरान नशाखोरी को लेकर मौलाना मिन्हाज के जरिये दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बदायूं जिले के ककराला में नौजवानों में बढ़ती नशाखोरी की आदत को गंभीरता से लेते हुए सर्वसमाज ने नशा मुक्ति रैली निकाली. इस रैली में हजारों लोग और स्कूली छात्र शामिल हुए. नगर में रैली निकालने के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए सभा का आयोजन किया गया. रैली में दहेज के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया गया.

अमन कमेटी ने किया बड़ा ऐलान

अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला में निकाली गई इस रैली में नगर के लोगों और सामाजिक संगठनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. रैली में लोगों ने नशा और दहेज के खिलाफ जमकर नारे लगाए और समाज को इस बुराई से दूर रहने का संदेश दिया.

अभियान से जुड़े अमन कमेटी के सदर मौलाना मिन्हाज ने कहा कि अगर कोई नशा बेचता है और नौजवानों को बरबाद करता है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोगों के घर में शादी के समय निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा और अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी.

पूर्व विधायक का संदेश

पूर्व विधायक हाजी मुस्लिम खान ने कहा कि अगर कोई नशे का कारोबार करता है तो उसको पुलिस से पकड़वाया जाएगा. उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उसके जनाजे की नमाज में शामिल नहीं होंगे और उसके किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, जब तक कि वह इस कारोबार को छोड़ नहीं देता. उन्होंने कहा, "आज मेरा घर नशे की वजह से तबाह हुआ और आप चुप बैठे तो कल आपका घर भी नहीं बचेगा, इसलिए इसका सीधा विरोध करना पड़ेगा."

