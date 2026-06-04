Watch: राजकुमार के कहने पर मंदिर कैंपस में पढ़ी नमाज, राजमिस्त्री असर मोहम्मद पहुंचा जेल

Bulandshahr Temple Namaz Case: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव ओलिना में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जबकि दो लोगों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में चालान किया गया है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है.

दरअसल, गांव ओलिना निवासी राजकुमार के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था. निर्माण कार्य में पड़ोसी गांव जहरा के कुछ राजमिस्त्री और मजदूर काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि दोपहर के समय लंच ब्रेक के दौरान कुछ मजदूर खाना खाने चले गए, जबकि राजमिस्त्री असर मोहम्मद निर्माणाधीन मकान के सामने स्थित हनुमान मंदिर परिसर में पहुंच गया.

यूपी के बुलंदशहर के ग्राम ओलीना के हनुमान मंदिर परिसर में मुस्लिमो द्वारा नमाज पढ़ने के कारण लोगों में आक्रोश,क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। pic.twitter.com/Td8l7foOyu Add Zee News as a Preferred Source — अभिमन्यु हिन्दू (@Abhimanyu8960) June 3, 2026

हिंदू युवक के कहने पर पढ़ी थी नमाज

स्थानीय लोगों के मुताबिक, उस समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. इसी दौरान असर मोहम्मद ने कथित तौर पर राजकुमार के कहने पर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ ली. इस दौरान उसका साथी नजर मोहम्मद भी वहीं मौजूद था. किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही गांव और आसपास के इलाके में लोगों के बीच नाराजगी फैल गई. घटना की सूचना मिलने के बाद औरंगाबाद थाना प्रभारी मोहम्मद असलम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए असर मोहम्मद को हिरासत में लिया और थाने ले गई.

पुलिस ने असर को भेजा जेल

इसके बाद पुलिस ने असर मोहम्मद, नजर मोहम्मद और मकान मालिक राजकुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने असर मोहम्मद जेल भेज दिया. मामले को लेकर थाना प्रभारी मोहम्मद असलम ने बताया कि घटना 31 तारीख की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने वहां नमाज पढ़ी थी. घटना के बाद दूसरे समुदाय के लोगों में नाराजगी देखने को मिली. उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें:- खान सर की कोचिंग पर हमले के तीन आरोपी गिरफ्तार, घायल गार्ड का इलाज जारी