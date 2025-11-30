UP में मुसलमानों की रिहाइश पर पहरा, बुलंदशहर में मुस्लिमों के घर खरीदने पर हिंदू संगठनों का हंगामा

Bulandshahr News Today: उत्तर प्रदेश में हाल के सालों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा, भीड़ की गुंडागर्दी, घरों पर बुलडोजर और धार्मिक पहचान के आधार पर की जा रही कार्रवाई ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और संगठनों की रिपोर्टें इशारा करती हैं कि राज्य में मुसलमानों की सुरक्षा और इंसाफ को लेकर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. आलम यह है कि अब मुसलमानों को नए इलाकों में घर खरीदने और रिहाइश बनाने पर हिंदूवादी संगठन भारी विरोध कर रहे हैं. हिंदूवादी संगठनों की इस मांग के आगे प्रशासन पर नतमस्तक नजर आता है.

इसी तरह का नजारा बुलंदशहर में देखने को मिला. जहां हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर खरीदने पर हंगामा खड़ा कर दिया. इससे पहले मेरठ में एक मुस्लिम शख्स के मकान खरीद कर वहां दूध का कारोबार शुरू किया, इसको लेकर कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठनों ने भारी विरोध शुरू कर दिया है. पुलिस भी पीड़ित मुस्लिम मकान मालिक पर दबाव बना रही हैं. इसकी वजह से उनकी तबियत खराब हो गई है.

प्रशासन की मदद से मिलने से हिंदूवादी संगठनों के हौसले बुलंद हैं. यही वजह है कि अब मेरठ के बाद बुलंदशहर में हिंदूवादी संगठनों का तांडव देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि बुलंदशहर जिले के मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में कुछ लोगों ने अपने मकान मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेच दिए, जिनमें कुछ मकान कथित तौर पर मंदिरों के नजदीक भी हैं. इस विवाद ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है।

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि मंदिर के आस-पास अगर गैर समुदाय के लोग बसेंगे, तो भविष्य में उन्हें परेशान किए जाने की आशंका है. मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर खरीदने की बात हिंदूवादी संगठनों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर करीब 250 घरों के बाहर 'मकान बिकाऊ' के पोस्टर चस्पा कर दिया.

बहुसंख्यक समुदाय के लोगों का कहना है कि वह अब अपने घर बेचकर किसी और जगह रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं. विवाद बढ़ने पर मोहल्लेवासियों ने हनुमान मंदिर में बैठक की और पूरे मामले को प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के सामने रखने का फैसला किया. लोगों का कहना है कि सामुदायिक तनाव न बढ़े, इसीलिए प्रशासन को इस मुद्दे पर तुरंत दखलंदाजी करनी चाहिए.

सियासी दलों के नेता और अन्य लोगों ने बहसुंख्यक समुदाय के लोगों के इस तरह के उग्र प्रदर्शन और अल्पसंख्यकों के विरोध पर हैरानी जताई है. उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग इलाके में रह रहे हैं. महज कुछ मुस्लिमों के घर खरीदने से उन्हें डर और असुरक्षा महसूस हो रही है. मामले में एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडेय ने कहा कि शिकायत प्राप्त हो गई है और पूरी घटना की जांच की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

