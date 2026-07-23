/गाजियाबाद में हिंदू तंजीमों का तांडव, लव जिहाद का इल्जाम लगाकार सरताज को पीटा!

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Uttar Pradesh News: लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाए जाने के मामले देश की कई रियासतों में लगातार सामने आ रहे हैं. कई जगहों पर ऐसे मामलों में दाएं बाजू तंजीमों और अक्सरीयती तबकों के जरिये कानून हाथ में लेने के भी इल्जाम लगते रहे हैं. अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम नौजवान के साथ मुबय्यना तौर पर मारपीट करने और उसे सरेआम बाजार में घुमाने का मामला सामने आया है.
मुस्लिम नौजवान के साथ मारपीट की घटना देख पुलिस बनी तमाशबीन
इल्जाम है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिसकर्मी महज खामौश तमाशाई बने रहे. जानकारी के मुताबिक, हिंदू रक्षा दल से जुड़े कुछ लोगों ने खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले सरताज नाम के नौजवान के घर में जबरन दाखिल होकर उसके साथ मारपीट की. इस वाकये के बाद अक्लियती तबके में दहशत फैल गई. हिंदू तंजीम से जुड़े लोगों ने मुतास्सिरा मुस्लिम नौजवान सरताज पर इल्जाम लगाया कि वह एक हिंदू लड़की के साथ रह रहा है. बताया जा रहा है कि नौजवान बुलंदशहर का रहने वाला है, जबकि लड़की दिल्ली की रहने वाली है.
इस दौरान मुबय्यना तौर पर कुछ लोगों ने सरताज के साथ बदसलूकी की और उसे डराने-धमकाने की कोशिश की. वायरल वीडियो में एक शख्स यह कहते हुए नजर आता है कि इस तरह का एक और मामला उन्होंने पहले पकड़ा था और उस मुस्लिम नौजवानद के साथ भी कार्रवाई की गई थी. वह आगे कहता है कि आज इसका भी अलग तरीके से इलाज किया जाएगा और उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा.
मुतास्सिर मुस्लिम नौजवान की हिंदू तंजीमों ने कराई परेड
इल्जाम है कि हिंदू रक्षा दल के लोग सरताज को पकड़कर घर से बाहर लेकर गए और बाजार में उसकी परेड कराई. इस दौरान उसे सार्वजनिक तौर पर परेशान किया गया और उसके साथ मुबय्यना तौर पर मारपीट भी की गई. बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुतास्सिर नौजवान को बचाने के लिए कुछ नहीं किया और वह महज तमाशबीन की तरह देखते रहे.
इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सवाल यह है कि अगर किसी शख्स पर कोई इल्जाम है तो उसकी शिकायत पुलिस से की जानी चाहिए या फिर कुछ लोग खुद ही कानून अपने हाथ में लेकर फैसला करने लगेंगे. किसी भी मामले में जांच और फैसला कानून के मुताबिक ही होना चाहिए. वहीं, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इंतजामिया से हिंदू तंजीमों को कानून और संविधान के जरिये दिए गए अधिकारों का हवाला देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, पुलिस या इंतजामिया की तरफ से इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.
कानून अधिकार देता है, तो हिंदू तंजीमों का जुल्म क्यों?
गौरतलब हो कि भारत में अलग-अलग मजहब से जुड़े बालिग लड़का और लड़की आपसी रजमांदी से लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं. भारत के संविधान का आर्टिकल 21 हर फरद को जिंदगी और जाती आजादी का हक देता है. इसके तहत बालिग अफ़राद अपनी पसंद के साथी के साथ रहने का फैसला कर सकते हैं.
अगर दोनों अफराद बालिग हैं, रिश्ते में बाहमी रजामंदी मौजूद है और किसी किस्म की जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गैरकानूनी सरगर्मी शामिल नहीं है, तो लिव-इन रिलेशनशिप को जुर्म नहीं माना जाता. संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 हर शख्स को बराबरी, इम्तियाजी सुलूक से तहफ्फुज और अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक फराहम करते हैं. कई हाई कोर्ट्स खास तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर-मजाहिब लिव-इन रिलेशनशिप को वाजेह तौर पर कानूनी करार दिया है और ऐसे बालिग जोड़ों को तहफ्फुज भी फराहम किया है.