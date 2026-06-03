गाजियाबाद, बागपत से लेकर वाराणसी तक चला बुलडोजर, कई मदरसे और मस्जिदें जमींदोज

Uttar Pradesh Bulldozer Campaign: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से वाराणसी और बागपत तक मदरसों-मस्जिदों के खिलाफ प्रशासन द्वारा बुलडोजर अभियान चलाया गया. प्रशासन ने अवैध बताते हुए बुलडोजर कार्रवाई की और उन्हें ध्वस्त कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Uttar Pradesh Bulldozer Campaign: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार (3 जून) को कथित अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाया. गाजियाबाद के डासना में मदरसा अरबिया इस्लाम के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया. इसी तरह वाराणसी में करीब 200 साल पुरानी मस्जिद पर प्रशासन ने देर रात कार्रवाई की और महज 22 मिनट में उस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया. इसी कड़ी में बागपत में भी प्रशासन ने एक मस्जिद और मदरसे के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण बिना प्रशासनिक इजाजत के कराया जा रहा था.
यह मामला उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत तहसील क्षेत्र के बोपुरा गांव का है, जहां शासन स्तर पर मिली शिकायत के बाद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जांच की. जांच में पाया गया कि मस्जिद और मदरसा इस्लामिया सबीलुल फलाह के नाम से निर्माण कार्य कराया जा रहा था, लेकिन इसके लिए जरूरी इजाजत और वैधानिक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे.
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जिलाधिकारी अस्मिता लाल के निर्देश पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया गया. प्रशासन ने संबंधित लोगों को भविष्य में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने की सख्त हिदायत दी है.