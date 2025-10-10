Advertisement
गुजरात में I Love Muhammad पर हुई थी हिंसा; 618 अवैध निर्माण चिन्हित, 186 पर चला बुलडोजर

Gandhinagar Bulldozer Action: गंधीनगर में I Love Muhammad अभियान पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद दो समुदायों में हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने 618  कथित अवैध निर्माण को चिंहित किया, जिसमें से 186 पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:55 AM IST

Gandhinagar Bulldozer Action: I Love Muhammad अभियान के तहत पूरे भारत में प्रदर्शन हुए. इस दौरान कई राज्यों में हिंसा की घटनाएँ भी हुईं. गुजरात के गांधिनगर में I Love Muhammad को लेकर एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग आक्रोशित हो गए. इस घटना के बाद दो समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ. वहीं बीच बचाव करने गई पुलिस के कई जवान घायल हो गए. मुस्लिम समाज पर आरोप था कि कुछ लोगों ने गरबा पंडाल पर पथराव किया. 

इस घटना के बाद गुजरात की पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की. हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर पक्षपात करा आरोप लगें. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गांधीनगर की प्रशासन ने यहां भारी तादाद में मुस्लिम समाज के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की. लगभग 618 कथित अवैध ढांचों की पहचान कर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रह है. गांधीनगर प्रशासन इस बुलडोजर कार्रवाई को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई बता रही है. वहीं, मुस्लिम समाज के लोग इस कार्रवाई को टार्गेटेड कार्रवाई बता रहे हैं. 

गौरतलब है कि नवरात्रि के दौरान गांधीनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में शामिल कथित आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई. बुलडोजर कार्रवाई से पहले प्रशासन ने अवैध इमारतों को चिंहित किया और उनके मालिकों को नोटिस दिए गए, जिसके बाद आज पुलिसकर्मियों की भारी मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई पर गांधीनगर के एसपी रवि तेजा ने कहा कि लगभग 618 अवैध ढांचों की पहचान की गई है, जिन्हें गिराने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 186 ढांचों की पहचान कर नोटिस दिए गए थे. इसके बाद पुलिस और सरकारी अधिकारी मिलकर इन्हें ध्वस्त कर रहे हैं.

गांधीनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में करीब 150 लोगों को आरोपी बनाया गया है. जिन घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उनमें से 30 लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार या बेटे इस हिंसा में कथित तौर पर शामिल थे.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Gandhinagar bulldozer Action NewsI Love Muhammad Gandhinagar bulldozer Actionminority newsToday News

