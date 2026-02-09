Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3103610
Zee SalaamIndian MuslimBulldozer Action: दालमंडी में टूटे 21 मकान, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए 4 मुस्लिम व्यापारी

Bulldozer Action: दालमंडी में टूटे 21 मकान, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए 4 मुस्लिम व्यापारी

Dalmandi Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के दालमंडी मार्केट में प्रशासन ने आज (9 फरवरी) को फिर बुलडोजर कार्रवाई की और 21 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया और 4 मुस्लिम व्यापारियों को हिरासत में लिया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 04:48 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Dalmandi Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के बनारस में बहुत ही पुरानी मार्केट जिसे 'दालमंडी' के नाम से जाना जाता है. इसी मार्केट से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक सड़क जाती है. अब योगी सरकार उसी सड़क की चौड़ीकरण करवा रही है, जिसके लिए मार्केट की दुकानों को ध्वस्त की जा रही है. लेकिन दालमंडी के व्यापारी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं. खबर है कि दालमंडी मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ कथित रूप से विरोध करने की वजह से 4 मुस्लिम व्यापारियों को हिरासत में लिया गया है. 

दालमंडी मार्केट में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में 21 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है. व्यापारियों और दुकानदारों ने दालमंडी मार्केट में बुलडोजर एक्शन का विरोध किया और पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इसके बाद प्रशासन ने विरोध करने वाले लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है. 4 व्यापारियों को हिरासत में लिया गया, सभी मुस्लिम समाज के सदस्य हैं. वहीं, बुलडोजर कार्रवाई को जारी रखने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है. 

दालमंडी के व्यापारी अपनी दुकानें खाली करने को राजी नहीं हैं. इसके बावजूद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई जारी रखी है. वहीं, प्रदर्शनकारी दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ 'गो बैक' के नारे लगाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि दालमंडी मार्केट में अब तक 28 मकानों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है. आज 21 मकानों पर तोड़फोड़ कार्रवाई की गई है. दालमंडी के दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई बार प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से दुकानों के मुआवजे की मांग की थी. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsDalmandi Bulldozer ActionDalmandi Bulldozer Action Muslim Traders Detainedminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
मदद करने पहुंचे मेराज पर टूट पड़े टोल कर्मी! मैगलगंज टोल पर दबंगई की वीडियो वायरल
muslim news
दालमंडी में टूटे 21 मकान, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए 4 मुस्लिम व्यापारी
Allahabad High Court
'कानून के शिकंजे' में ASP अनुज चौधरी; FIR आदेश के खिलाफ HC में गिड़गिड़ाए!
Shabana Mahmood
Britain: शबाना महमूद के तौर पर ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री
Faridabad News
UP: मिल्कीपुर के अब्दुल रहमान की जेल में हत्या, कश्मीरी कैदी पर लगा है इल्जाम
Uttar Pradesh news
AIMIM नेता शौकत अली ने किसे दी जूते मारने की धमकी, बयान से गरमाई यूपी की सियासत
Delhi news
बादशाह खान की जयंती पर इस इतिहासकार ने गृह मंत्री को नाम से 'शाह' हटाने की दी सलाह
muslim news
मुस्लिम विरोधी वीडियो पर मचा बवाल; ओवैसी ने कमिश्नर को पत्र लिखकर की ये बड़ी मांग
muslim news
KGMU: मजार प्रबंधक ने नोटिस का दिया जवाब, बुलडोजर एक्शन की दी गई थी चेतावनी
Asaduddin Owaisi on Savarkar
‘6 बार माफी मांगने वाले को भारत रत्न? कल गोडसे को भी देंगे!’ ओवैसी का बड़ा हमला