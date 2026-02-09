Bulldozer Action: दालमंडी में टूटे 21 मकान, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए 4 मुस्लिम व्यापारी

Dalmandi Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के बनारस में बहुत ही पुरानी मार्केट जिसे 'दालमंडी' के नाम से जाना जाता है. इसी मार्केट से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक सड़क जाती है. अब योगी सरकार उसी सड़क की चौड़ीकरण करवा रही है, जिसके लिए मार्केट की दुकानों को ध्वस्त की जा रही है. लेकिन दालमंडी के व्यापारी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं. खबर है कि दालमंडी मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ कथित रूप से विरोध करने की वजह से 4 मुस्लिम व्यापारियों को हिरासत में लिया गया है.

दालमंडी मार्केट में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में 21 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है. व्यापारियों और दुकानदारों ने दालमंडी मार्केट में बुलडोजर एक्शन का विरोध किया और पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इसके बाद प्रशासन ने विरोध करने वाले लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है. 4 व्यापारियों को हिरासत में लिया गया, सभी मुस्लिम समाज के सदस्य हैं. वहीं, बुलडोजर कार्रवाई को जारी रखने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

दालमंडी के व्यापारी अपनी दुकानें खाली करने को राजी नहीं हैं. इसके बावजूद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई जारी रखी है. वहीं, प्रदर्शनकारी दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ 'गो बैक' के नारे लगाए हैं.

बता दें कि दालमंडी मार्केट में अब तक 28 मकानों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है. आज 21 मकानों पर तोड़फोड़ कार्रवाई की गई है. दालमंडी के दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई बार प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से दुकानों के मुआवजे की मांग की थी.