इस्लाम कबूल करना पड़ा महंगा, गुंबद निर्माण पर ग्रामीणों का विरोध, प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया पूरा मकान

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान ने एक दशक पहले हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम कबूल कर लिया था, इसके बाद पूरे परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया. लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान अपने घर पर गुंबद बना रहे थे, लेकिन पहले से ही कामता चौधरी के साथ भूमि विवाद चल रहा था. साथ ही गुंबद बनाने का विरोध ग्रामीणों ने भी किया. इस विरोध के बाद प्रशासन ने संबंधित घर को बुलडोजर कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया. हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पर बयान सामने नहीं आया है कि किस वजह से यह कार्रवाई की गई है. इससे पहले धर्मांतरण करने के मामले में लीसमन समेत परिवार के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. 
 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 01, 2026, 05:15 PM IST

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रशासन ने एक निर्माणाधीन विवादित मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान ने एक दशक पहले हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने घर पर गुंबद का निर्माण करा रहे थे, लेकिन रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया. अब खबर है कि प्रशासन ने संबंधित घर को सील किया और बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया. 

दरअसल, लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान और उनके रिश्तेदार झखौरा निवासी कामता चौधरी के बीच भूमि विवाद चल रहा था. लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान ने अपने घर पर गुंबद निर्माण कराना शुरू किया, जिसका विरोध रिश्तेदार कामता चौधरी ने किया. साथ ही स्थानीय हिंदू समुदाय ने भी विरोध किया. इस विवाद से पहले ही धर्मांतरण मामले में 31 दिसंबर को लालमन (68), उनके बेटे विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर (32) और भतीजे दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुल्ला (42) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. ये सभी हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम कबूल कर लिया था. 

यह मामला धारकुंडी थाना क्षेत्र के झखौरा गांव का है. बीते 5 जनवरी को एसडीएम द्वारा संबंधित मकान को सीज किया गया था. संपत्ति विवाद के निराकरण तक ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी का आदेश था. अब खबर है कि रविवार (1 फरवरी) को मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर की मौजूदगी में तहसीलदार बिरसिंहपुर शैलेन्द्र शर्मा, तहसीलदार मझगवां हिमांशु शुक्ला, एसडीओपी चित्रकूट और पुलिस बल ने जेसीबी से करीब तीन घंटे की कार्रवाई में पूरा भवन जमींदोज कर दिया.

गौरतलब है कि  लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान के घर से धार्मिक किताबें, बैनर, झंडे और मोबाइल बरामद हुआ. पुलिस अन्य कनेक्शन की भी गहन जांच कर रही है. ग्रामीणों की शिकायत पर गुंबद निर्माण के बाद हंगामा मचा और प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई की है.

