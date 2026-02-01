इस्लाम कबूल करना पड़ा महंगा, गुंबद निर्माण पर ग्रामीणों का विरोध, प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया पूरा मकान

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रशासन ने एक निर्माणाधीन विवादित मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान ने एक दशक पहले हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने घर पर गुंबद का निर्माण करा रहे थे, लेकिन रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया. अब खबर है कि प्रशासन ने संबंधित घर को सील किया और बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

दरअसल, लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान और उनके रिश्तेदार झखौरा निवासी कामता चौधरी के बीच भूमि विवाद चल रहा था. लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान ने अपने घर पर गुंबद निर्माण कराना शुरू किया, जिसका विरोध रिश्तेदार कामता चौधरी ने किया. साथ ही स्थानीय हिंदू समुदाय ने भी विरोध किया. इस विवाद से पहले ही धर्मांतरण मामले में 31 दिसंबर को लालमन (68), उनके बेटे विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर (32) और भतीजे दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुल्ला (42) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. ये सभी हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम कबूल कर लिया था.

यह मामला धारकुंडी थाना क्षेत्र के झखौरा गांव का है. बीते 5 जनवरी को एसडीएम द्वारा संबंधित मकान को सीज किया गया था. संपत्ति विवाद के निराकरण तक ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी का आदेश था. अब खबर है कि रविवार (1 फरवरी) को मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर की मौजूदगी में तहसीलदार बिरसिंहपुर शैलेन्द्र शर्मा, तहसीलदार मझगवां हिमांशु शुक्ला, एसडीओपी चित्रकूट और पुलिस बल ने जेसीबी से करीब तीन घंटे की कार्रवाई में पूरा भवन जमींदोज कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान के घर से धार्मिक किताबें, बैनर, झंडे और मोबाइल बरामद हुआ. पुलिस अन्य कनेक्शन की भी गहन जांच कर रही है. ग्रामीणों की शिकायत पर गुंबद निर्माण के बाद हंगामा मचा और प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई की है.