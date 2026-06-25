राज्य चुनें
Burkina Faso News: दुनिया के दक्षिणपंथी सरकारों की तरह अब मुस्लिम बाहुल अफ्रीकी देश बुर्किना फासो सरकार ने भी दो मजहबी नेताओं पर पाबंदी लगा दी है. इसकी वजह से यहां भी मजहबी आजादी और सामाजिक एकता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. सरकार ने दो मजहबी नेताओं के तकरीर और तब्लीगी कामों से जुड़ी सरगर्मियों पर रोक लगाने का फैसला किया है.
बुर्किना फासो सरकार ने इन दो उलेमा पर लगाई पाबंदी
अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सरकार ने बीते माह मार्च में मशहूर आलिमेदीन मोहम्मद इसहाक किंडो के बाद दो प्रमुख मुस्लिम उलेमा के सार्वजनिक सभा और भाषणों पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है. सरकार का कहना है कि दोनों उलेमा के कुछ बयान सामाजिक एकता और आपसी सौहार्द के लिए खतरा बन सकते हैं.
सरकारी आदेश के मुताबिक, शेख उमर संकारा और शेख इदरीसा सावादोगो अब देश में किसी भी तरह का मजहबी तकरीर, दीन की तालीम और तबलीगी सरगर्मियों में शामिल नहीं हो सकेंगे. बुर्किना फासो सरकार ने यह पाबंदी 23 जून 2026 को लगाया है.
कौन हैं आलिमे दीन शेख उमर संकारा?
शेख उमर संकारा का शुमार बुर्किना फासो के सबसे मशहूर और काबिल मजहबी रहनुमाओं में होता हैं. वे कई सालों से कुरआन की बातें समझाना, जुमे के खुत्बे देना और इस्लाम की तालीम पर चर्चा करते रहे हैं. उनकी मजहबी तकरीरें यूट्यूब, फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल होते हैं. खासकर राजधानी वागादुगू और याको क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है.
शेख इदरीस सावादोगो के बयान को भी सरकार मान रही खतरा
इसी तरह एक और आलिमे दीन शेख इदरीस सावादोगो का शुमार भी स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली मजहबी रहनुमाओं में होती है. हालांकि, उनके बारे में निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी बहुत कम पाई जाती है. इदरीस सावादोगो लंबे समय से मजहबी सरगर्मियों में एक्टिव रहे हैं. सरकार में क्षेत्रीय प्रशासन मंत्री एमिल ज़ेर्बो ने दोनों उलेमा के खिलाफ अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. सरकार का आरोप है कि उनके कुछ बयान भड़काऊ हैं, जो सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है. अहम बात यह है कि दोनों उलेमा की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
मशहूर इमाम मोहम्मद इसहाक किंडो की गिरफ्तारी
ईद-उल-अजहा से ठीक पहले राजधानी वागादुगू में मशहूर इमाम और आलिमेदीन मोहम्मद इसहाक किंडो को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोप है कि उन्होंने मजहबी सरगर्मियों को नियंत्रित करने वाले प्रस्तावित कानून की आलोचना की थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद इसहाक किंडो का एक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गआ था, जिसमें उन्होंने बुर्किना फासो सरकार के जरिये प्रस्तावित नए कानून पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने अधिकारियों से अपील की थी कि वे कोई भी कदम उठाने से पहले उसके प्रभावों पर गंभीरता से विचार करें. उन्होंने यह भी कहा था कि लोगों को सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक लगाने की कोशिश से बचना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कोई भी हुकूमत अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती है.
किंडो की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद बुर्किना फासो की इस्लामी संगठनों की महासंघ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. संगठन ने बताया कि उसने सरकार से बातचीत शुरू की है ताकि मामले को समझा जा सके और सकारात्मक समाधान निकाला जा सके. हालांकि इस अपील के बावजूद सैकड़ों लोग इमाम किंडो की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए. बाद में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया था.