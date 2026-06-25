शेख इदरीस सावादोगो के बयान को भी सरकार मान रही खतरा

इसी तरह एक और आलिमे दीन शेख इदरीस सावादोगो का शुमार भी स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली मजहबी रहनुमाओं में होती है. हालांकि, उनके बारे में निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी बहुत कम पाई जाती है. इदरीस सावादोगो लंबे समय से मजहबी सरगर्मियों में एक्टिव रहे हैं. सरकार में क्षेत्रीय प्रशासन मंत्री एमिल ज़ेर्बो ने दोनों उलेमा के खिलाफ अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. सरकार का आरोप है कि उनके कुछ बयान भड़काऊ हैं, जो सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है. अहम बात यह है कि दोनों उलेमा की गिरफ्तारी नहीं हुई है.