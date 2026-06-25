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बुर्किना फासो का दो और मशहूर उलेमा पर कार्रवाई, तकरीर और तबलीग पर लगाई गई रोक

Burkina Faso Bans Islamic scholar: बुर्किना फासो सरकार ने शेख उमर संकारा और शेख इदरीसा सावादोगो की तकरीर, दीन की तालीम और तबलीग के सरगर्मियों पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है. सरकार का दावा है कि उनके कुछ बयान सामाजिक एकता को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर बुर्किना फासो के कई इलाकों में विरोध शुरू हो गया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 25, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:13 PM IST
बुर्किना फासो का दो और मशहूर उलेमा पर कार्रवाई, तकरीर और तबलीग पर लगाई गई रोक
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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