दरभंगा से मधुबनी तक विजिलेंस रेड, Bihar PDD इंजीनियर अंसारुल हक पर गिरी गाज

Bihar News Today: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इसी कड़ी में विजिलेंस विभाग ने बुधवार (17 दिसंबर) को योजना एवं विकास विभाग के इंजीनियर अंसारुल हक के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर की जा रही है. विजिलेंस की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, विजिलेंस विभाग की टीम ने दरभंगा जिले में तीन अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. इसके अलावा मधुबनी स्थित एक आवास पर भी विजिलेंस की टीम कार्रवाई कर रही है. सभी स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है और जांच अभी जारी है.

छापेमारी के दौरान विजिलेंस की टीम योजना एवं विकास विभाग के कार्यालय भी पहुंची, जहां इंजीनियर अंसारुल हक से जुड़े कागजात और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. टीम ने कार्यालय में मौजूद विभागीय अभिलेखों को खंगालना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही डिजिटल डेटा की भी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि आय और संपत्तियों से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके.

इस कार्रवाई के तहत सहायक अभियंता मंजूर अहमद से भी पूछताछ की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, विजिलेंस की टीम आय के स्रोतों और संपत्तियों से संबंधित जानकारियां जुटाने में लगी हुई है. टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इंजीनियर अंसारुल हक की आय के वैध स्रोत क्या हैं और उनकी संपत्तियां घोषित आय के तहत हैं या नहीं है.

बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान कंप्यूटर,फाइलें और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं. जिन्हें जांच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है. जब्त किए गए कागजात और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

विजिलेंस टीम में शामिल डीएसपी सत्येंद्र नाथ ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इंजीनियर अंसारुल हक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल जांच जारी है और अभी इससे ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा सकती है.

