Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3044667
Zee SalaamIndian Muslim

दरभंगा से मधुबनी तक विजिलेंस रेड, Bihar PDD इंजीनियर अंसारुल हक पर गिरी गाज

VIB Raid in Darbhanga Engineering House: बिहार में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर इंजीनियर अंसारुल हक के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी जारी है. विजिलेंस विभाग की टीम ने दरभंगा और मधुबनी में एक साथ हुई कार्रवाई में दस्तावेज और डिजिटल डेटा खंगाला. विजिलेंस टीम के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शिकायत के आधार पर की गई है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:36 PM IST

Trending Photos

इंजीनियर अंसारुल हक के ठिकानों पर विजिलेंस ने मारा छापा
इंजीनियर अंसारुल हक के ठिकानों पर विजिलेंस ने मारा छापा

Bihar News Today: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इसी कड़ी में विजिलेंस विभाग ने बुधवार (17 दिसंबर) को योजना एवं विकास विभाग के इंजीनियर अंसारुल हक के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर की जा रही है. विजिलेंस की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, विजिलेंस विभाग की टीम ने दरभंगा जिले में तीन अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. इसके अलावा मधुबनी स्थित एक आवास पर भी विजिलेंस की टीम कार्रवाई कर रही है. सभी स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है और जांच अभी जारी है.

छापेमारी के दौरान विजिलेंस की टीम योजना एवं विकास विभाग के कार्यालय भी पहुंची, जहां इंजीनियर अंसारुल हक से जुड़े कागजात और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. टीम ने कार्यालय में मौजूद विभागीय अभिलेखों को खंगालना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही डिजिटल डेटा की भी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि आय और संपत्तियों से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

इस कार्रवाई के तहत सहायक अभियंता मंजूर अहमद से भी पूछताछ की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, विजिलेंस की टीम आय के स्रोतों और संपत्तियों से संबंधित जानकारियां जुटाने में लगी हुई है. टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इंजीनियर अंसारुल हक की आय के वैध स्रोत क्या हैं और उनकी संपत्तियां घोषित आय के तहत हैं या नहीं है.

बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान कंप्यूटर,फाइलें और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं. जिन्हें जांच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है. जब्त किए गए कागजात और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

विजिलेंस टीम में शामिल डीएसपी सत्येंद्र नाथ ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इंजीनियर अंसारुल हक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल जांच जारी है और अभी इससे ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: हिजाब विवाद में नीतीश पर तीन जगहों पर FIR, क्या सत्ता में रहते हो सकती है किसी सीएम की गिरफ्तारी?

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bihar NewsDarbhanga NewsBVIB Raidmuslim news

Trending news

West Bengal news
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अजीज बने अवस्थी; EC ने CPM नेता और बेटे को बनाया ब्राह्मण?
Ajmer News
अजमेर दरगाह में 25 तोपों की सलामी के साथ उर्स का आगाज, दिखा अकीदत का अद्भुत संगम
Hijab Raw
Opinion: सवाल हिजाब का नहीं, एक औरत के सम्मान और असहमति का है
Bihar News
हिजाब विवाद में नीतीश पर तीन जगहों पर FIR, क्या सत्ता में रहते गिरफ्तारी संभव?
Andhra pradesh news
उम्मीद पोर्टल से आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को बड़ा फायदा; बढ़ गई 15 हजार एकड़ जमीन!
Doctor hijab
Opinion:अभिनेत्री को चिकोटी काटना गलत है तो, नितीश के हिजाब खींचने का बचाव क्यों ?
Bihar News
इमाम की मौत से पसोपेश में लोग, इस्लाम में आत्महत्या हराम फिर क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Bihar News
हिजाब विवाद पर अभद्र टिप्पणी करके बुरे फंसे संजय निषाद, वीडियो जारी कर दी सफाई
UP News
BJP नेत्री अपर्णा यादव ने नीतीश कुमार और संजय निषाद को लगाई लताड़, कहा- जल्द से जल्द
Iran Regional Partnerships
अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है तेहरान, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त