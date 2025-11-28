Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3021768
Zee SalaamIndian Muslim

कैब ड्राइवर ने महिला से पूछा, आप मुस्लिम हैं?'...फिर ले गया अपने इलाके; पुलिस ने महिला को बचाया

Hyderabad News: हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक कैब ड्राइवर ने एक मुस्लिम महिला से पहले धर्म पूछा और फिर उसे अपने इलाके में ले गया. महिला ने अपने दोस्त को लाइव लोकेश भेजी और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 28, 2025, 03:36 PM IST

Trending Photos

कैब ड्राइवर ने महिला से पूछा, आप मुस्लिम हैं?'...फिर ले गया अपने इलाके; पुलिस ने महिला को बचाया

Hyderabad News: हैदराबाद की एक युवती ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई एक बेहद डरावनी घटना साझा की है, X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए पोस्ट में उसने बताया कि कैसे एक साधारण कैब राइड उसके लिए लगभग एक खौफनाक अनुभव बन गई. युवती अपने दोस्त के जन्मदिन समारोह में बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर गई थीं. पार्टी खत्म होने के बाद वह मणिकोंडा स्थित अपने घर जाने के लिए कैब बुक करती है. लेकिन, यह कैब ड्राइवर मज़हब पूछता है और उन्हें अपने इलाके में ले जाता है.

क्या है पूरा मामला?

महिला ने बताया कि सफर शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आप मुस्लिम हैं? इसका मैंने हां में जवाब दिया. जिसके बाद ड्राइवर बोला, "आप बहुत खूबसूरत हैं, मैडम." मैंने इसे सामान्य तारीफ समझकर शुक्रिया किया और अपने दोस्तों के जरिए व्हाट्स एप पर भेजी तस्वीरें देखने लगीं.

मैं आपसे शादी करना चाहता हूं

लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे. ड्राइवर ने अचानक कैब को सामान्य रास्ते से हटाकर टोलिचौकी की ओर मोड़ दिया. मैंने सोचा कि यह शायद शॉर्टकट होगा, पर कुछ देर बाद ड्राइवर ने चौंकाने वाली बात कही, "मैडम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं..मुझे आप बहुत पसंद हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

महिला अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखती है कि ड्राइवर ने यहां तक कहा कि यह मेरा इलाका है, आप यहां से वापस नहीं जा सकतीं, और कार को अनजान गलियों में ले जाने लगा. मैं यह सुनकर घबरा गई और तुरंत अपनी लाइव लोकेशन दोस्तों को भेजी और पुलिस से संपर्क किया. 

शेख मुजाहिद के तौर पर हुई पहचान

महिला ने बताया कि उनका एक दोस्त एक न्यूज चैनल में काम करता है, जिसने तुरंत अधिकारियों को जानकारी दी. पुलिस ने तेजी से कैब को ट्रैक किया और युवती को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की. उसके पोस्ट के मुताबिक, ड्राइवर की पहचान शेख मुजाहिद के रूप तौर पर हुई है, जो मूल रूप से बर्मा का रहने वाला है और पिछले छह साल से हैदराबाद में रह रहा है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Cab drivermuslim newshindi news

Trending news

Cab driver
कैब ड्राइवर बोला, आप मुस्लिम हैं?'..फिर ले गया अपने इलाके; पुलिस ने महिला को बचाया
usa news
खून से सने हैं, दुनिया भर में माइनॉरिटी राइट का ठेका लेने वाली US सरकार और मीडिया!
Iran US secret message rumors
गुप्त मैसेज की खबरें झूठी! ईरान का अमेरिकी दावों पर पलटवार, खामेनेई बोले- झगड़े बढ़ा..
Uttar Pradesh SIR News
UP के लोग नहीं करवा पा रहे हैं SIR में नाम दर्ज,जिया उर रहमान ने ECI से की बड़ी मांग
Assam news
असम: बहुविवाह बैन बिल पास; मुस्लिमों से लेकर विपक्ष तक तगड़ा विरोध, जानें क्या कहा?
Donald Trump
Hijab में लिपटी रहती है, भाई से की शादी; इलहान उमर पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान
West Bengal news
आधार कार्ड वाला बाप बोला, मेरा नहीं है कोई रिश्ता; BDO के पास पहुंची अनोखी गुहार
siwan Crime Case
प्यार में बच्चे और पति छोड़ने को तैयार थी शाहनाज, प्रेमी सलमान ने उतारा मौत के घाट
Srinagar
Srinagar Police का बड़ा एक्शन, जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी
Ziur Rahman barq
Ziur Rahman Barq को राहत बरकरार; संभल हिंसा मामले में कोर्ट का आदेश