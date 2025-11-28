कैब ड्राइवर ने महिला से पूछा, आप मुस्लिम हैं?'...फिर ले गया अपने इलाके; पुलिस ने महिला को बचाया

Hyderabad News: हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक कैब ड्राइवर ने एक मुस्लिम महिला से पहले धर्म पूछा और फिर उसे अपने इलाके में ले गया. महिला ने अपने दोस्त को लाइव लोकेश भेजी और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई.
Hyderabad News: हैदराबाद की एक युवती ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई एक बेहद डरावनी घटना साझा की है, X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए पोस्ट में उसने बताया कि कैसे एक साधारण कैब राइड उसके लिए लगभग एक खौफनाक अनुभव बन गई. युवती अपने दोस्त के जन्मदिन समारोह में बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर गई थीं. पार्टी खत्म होने के बाद वह मणिकोंडा स्थित अपने घर जाने के लिए कैब बुक करती है. लेकिन, यह कैब ड्राइवर मज़हब पूछता है और उन्हें अपने इलाके में ले जाता है.
महिला ने बताया कि सफर शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आप मुस्लिम हैं? इसका मैंने हां में जवाब दिया. जिसके बाद ड्राइवर बोला, "आप बहुत खूबसूरत हैं, मैडम." मैंने इसे सामान्य तारीफ समझकर शुक्रिया किया और अपने दोस्तों के जरिए व्हाट्स एप पर भेजी तस्वीरें देखने लगीं.
लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे. ड्राइवर ने अचानक कैब को सामान्य रास्ते से हटाकर टोलिचौकी की ओर मोड़ दिया. मैंने सोचा कि यह शायद शॉर्टकट होगा, पर कुछ देर बाद ड्राइवर ने चौंकाने वाली बात कही, "मैडम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं..मुझे आप बहुत पसंद हैं."
महिला अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखती है कि ड्राइवर ने यहां तक कहा कि यह मेरा इलाका है, आप यहां से वापस नहीं जा सकतीं, और कार को अनजान गलियों में ले जाने लगा. मैं यह सुनकर घबरा गई और तुरंत अपनी लाइव लोकेशन दोस्तों को भेजी और पुलिस से संपर्क किया.
महिला ने बताया कि उनका एक दोस्त एक न्यूज चैनल में काम करता है, जिसने तुरंत अधिकारियों को जानकारी दी. पुलिस ने तेजी से कैब को ट्रैक किया और युवती को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की. उसके पोस्ट के मुताबिक, ड्राइवर की पहचान शेख मुजाहिद के रूप तौर पर हुई है, जो मूल रूप से बर्मा का रहने वाला है और पिछले छह साल से हैदराबाद में रह रहा है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे है.