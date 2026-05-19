बंगाल में बूचड़खाना बंद करने से मुस्लिम के साथ हिंदू भी परेशान, अब HC करेगा फाइनल फैसला!

West Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनते ही कई जिलों में हिंसा देखने को मिली है. वहीं, बीजेपी की अगुवाई वाली सुवेंदु अधिकारी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिससे राज्य की सियासत में हड़कंप मच गया. राज्य सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग समुदाय विशेष विरोधी काम करने के आरोप लगा रहा है, जबकि ईद-उल-अजहा (बकरीद) से ठीक पहले व्यापारी और किसान परेशान है.

बीते दिनों संदेशखाली से बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने एक गाड़ी रुकवा कर उसमें लदे सारे मवेशियों को उतरवा लिया था. इस दौरान रेखा पात्रा ने दावा किया था कि मवेशियों को खरीद फरोख्त या एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा. सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल होते ही लोगों ने रेखा पात्रा को आड़े हाथों लिया.

इससे पहले बीते दिनों राज्य की सुवेंदु सरकार की ओर से बूचड़खानों को लेकर जारी नई नोटिफिकेशन अब अदालत की चौखट तक पहुंच गई है. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस की खंडपीठ का ध्यान आकर्षित कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने संकेत दिया है कि इस पर कल सुनवाई हो सकती है.

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यह मामला तनबीर खायर की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है. चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने जल्द सुनवाई की अपील की. अदालत ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि मामले की सुनवाई अगले दिन होने की संभावना है.

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याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 13 मई को बूचड़खानों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था. उसी नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए यह मामला दायर किया गया है. आवेदनकर्ता की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि इससे पहले इसी मुद्दे पर चले एक मामले में तत्कालीन राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया था कि बूचड़खानों से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए राज्य में जरूरी इंतजाम और ढांचा मौजूद नहीं है.

अब याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि वर्तमान राज्य सरकार भी हलफनामा देकर यह साफ करे कि क्या अब राज्य में वह जरूरी ढांचा तैयार हो चुका है या नहीं? याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि अगर राज्य में अब तक जरूरी व्यवस्था तैयार नहीं हुई है, तो फिर 13 मई को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 28 मई से उसे लागू कैसे किया जाएगा?

इस पूरे मामले को लेकर कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है. अब सभी की नजर चीफ जस्टिस की बेंच के सामने होने वाले संभावित सुनवाई पर टिकी हुई है. मुस्लिम समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट बकरीद के खास त्योहार से पहले अहम फैसला सुनाएगा, जिससे मजहबी रस्मों को अदा करने में सहूलियत हो.

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