West Bengal: बाबरी मस्जिद के खिलाफ दायर PIL खारिज, हाईकोर्ट ने कह दी बड़ी बात

West Bengal Babri Masjid Controversy: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद निर्माण को रोकने के लिए पेश जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने के काम राज्य सरकार का है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
West Bengal Babri Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कुनैन रजा नाम के एक व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) के दिन इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता कुनैन रजा का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है.
इस याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता, कुनैन रजा का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है. साथ ही जजों ने यह भी कहा कि इस मामले पर कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है. इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया.
इस याचिका में कहा गया था कि विधायक हुमायूं कबीर द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बिना जिला कलेक्टर से लिखित अनुमति लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जो कानून का उल्लंघन है. साथ ही मस्जिद का नाम बाबरी रखने पर भी आपत्ति व्यक्त की गई थी. याचिका में कहा गया था कि बाबरी नाम संवेदनशील अयोध्या बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद से जुड़ा हुआ है, जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का डर है.
इस याचिका में हाईकोर्ट से बाबरी मस्जिद के निर्माण पर तुरंत रोक लगाने, बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए कलेक्टर से अनुमति लेने के लिए निर्देश करने के लिए अपील की गई थी. इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर बाबरी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने पत्र में कहा था कि बिना इजाजत बाबरी मस्जिद की निर्माण की जा रही है. साथ ही उन्होंने पत्र में मस्जिद का नाम बाबरी रखने पर भी आपत्ति व्यक्त की थी. उन्होंने ममता बनर्जी से अपील की थी बाबरी मस्जिद के बनने से बंगाल में संप्रादायिक माहौल खराब होने का खतरा है.