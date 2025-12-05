Advertisement
बाबरी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने की मांग ख़ारिज; हाई कोर्ट ने शिकायती को दी नसीहत

West Bengal Babri Masjid Controversy: कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. याचिका में मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के कार्यक्रम से विवाद हो सकता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:13 PM IST

बाबरी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने की मांग ख़ारिज; हाई कोर्ट ने शिकायती को दी नसीहत

West Bengal Babri Masjid Controversy: विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं. इसको लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. अब यह विवाद कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट में विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई और बाबरी मस्जिद बनाने पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. 

याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और सीपीआई (एम) के सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि यह कार्यक्रम एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है, जहां पहले भी तनाव और हिंसा हो चुकी है। उनका कहना था कि इस कार्यक्रम से फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को हुमायूं कबीर के खिलाफ सांसद रंजन भट्टाचार्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की पीठ ने साफ कहा कि इस जनहित याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने हुमायूं कबीर को निर्देश दिया कि अगर वे 6 दिसंबर को मस्जिद के शिलान्यास का कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो वह कानून-व्यवस्था के मुताबिक होना चाहिए. कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को भी आदेश दिया कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह का तनाव या गड़बड़ी न होने पाए. 

कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम के दिन कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. वहीं, हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि पुलिस इस मामले में हर जरूरी कदम उठाएगी.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Calcutta High rejects PIL against MLA HumayunMLA Humayun Babri Masjid Controversyminority newsToday News

