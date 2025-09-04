बिहार में भारत बंद का नहीं दिखा असर; BJP पर अख्तरुल ईमान ने उठाया सवाल

Bihar News: कांग्रेस की अगुवाई वाली INDIA गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा कर रही है. बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक युवक ने पीएम मोदी की माँ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद भाजपा ने भारत बंद का आह्वान किया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Bihar News: कांग्रेस की अगुवाई में INDIA गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा कर रही है. इसी बीच बिहार के दरभंगा में INDI गठबंधन के मंच से मोहम्मद रिज़वी नाम के एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माँ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया. इस घटना के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार के दिन (4 सितंबर) भारत बंद का आह्वान किया था. इस पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादु मुस्लिमीन पार्टी के बिहार राज्य अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार राज्य अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BJP की अगुवाई वाली NDA गठबंधन ने भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन बिहार और किशनगंज के लोगों ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है. उन्होंने कहा कि NDA की भारत बंद का आह्वान पूरी तरह असफल हो गया है, जनता ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है. साथ ही बंद के आह्वान को एक राजनीतिक स्टंट बताया. AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि किशनगंज में आम दिनों की तरह दुकान पाठ प्रतिष्ठान खुली रही. व्यापारी और स्थानीय लोग अपने कामों में व्यस्थ रहे.
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने PM मोदी की माँ के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल करने वाली घटना पर कहा कि किसी भी व्यक्ति की मां हो, उसे सम्मान की नजर से देखनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि बिहार में NDA की गठबंधन वाली सरकार है. इस घटना पर प्रशासन अपना काम कर रहा है और उन्हें कानून के मुताबिक काम करने देना चाहिए. अख्तरुल ने कहा कि मुल्जिम को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए.
AIMIM नेता अख्तरुल ने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि कल तक कांग्रेस की नेत्री को भाजपा के लोगों ने क्या-क्या नहीं कहा? जिस कांग्रेस की नेत्री के लिए भाजपा से जुड़े लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वह नेत्री भी तो किसी की माँ है. AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने BJP की भारत बंद के आह्वान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की नेत्री को जब अपशब्द बोला गया उस दिन इन लोगों ने भारत बंद क्यों नहीं किया?
अख्तरुल ईमान ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन भारत बंद से अन्य बीमार माताओं और आम लोगों की आवाजाही में परेशानी होगी. उन्होंने इसे जनता के लिए असुविधाजनक बताते हुए भाजपा की मंशा पर सवाल उठाया.