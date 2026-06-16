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मुसलमानों को बेचारा बताने से गिर रही भारत की प्रतिष्ठा; ऐसा कह कर फंस गए मंत्री रिजिजू!

Union Minister Kiren Rijiju Statement on Muslims: संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारतीय नागरिक कथित तौर पर यह कहकर भारत की ग्लोबल इमेज खराब कर रहे हैं कि यहां के माइनॉरिटी, खासकर मुसलमान, सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं. मंत्री के इस बयान की लोग आलोचना कर रहे हैं, और उनपर देश में साम्प्रदायिक बयानों, घटनाओं और उसे लेकर की गई रिपोर्ट को नज़र अंदाज़ करने का आरोप लगा रहे हैं.

Written ByHussain Tabish
Published: Jun 16, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:42 PM IST
मुसलमानों को बेचारा बताने से गिर रही भारत की प्रतिष्ठा; ऐसा कह कर फंस गए मंत्री रिजिजू!

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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