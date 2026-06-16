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नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान से विवाद पैदा हो गया है कि भारत में मुसलमानों को असुरक्षित कहने से विदेशों में भारत की रेप्युटेशन पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही उन्होंने कहा, "पहले से लेकर अब तक, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी शख्स धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत छोड़कर गया है, तो मुझे बताएं. लोग अपने ही देश को टारगेट कर रहे हैं?" मंत्री किरेन रिजिजू ने ये बात 13 जून को एक मीडिया आउटलेट के इवेंट में एक पत्रकार के जरिये पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग मंत्री को ट्रोल कर रहे हैं, और कुछ नेताओं के ही पुराने बयान दिखाकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बयान अगर माइनॉरिटी के विरोध में नहीं है तो क्या है?
Rijiju, Modi and Sangh has made an entire generation of Indian hatemongers. This hste will engulf you guys soon! pic.twitter.com/GDM2eg69uO
— RAJIV KUMAR (@rajrn99) June 16, 2026
रिजिजू ने कहा था कि इस तरह की आलोचना भारत को बदनाम करती है और यह देश के साथ गलत है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान या नैरेटिव भारत सरकार को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि आप हमारे देश के कैरेक्टर को खराब कर रहे हैं." रिजिजू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और आज़ादी मिली हुई है.
Criticise the Govt. but never ridicule our own Nation. #IdeaExchange @IndianExpress pic.twitter.com/SUBH7SypFl
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 14, 2026
मिनिस्टर रिजिजू ने ये भी तर्क दिया कि भारत के बरअक्स पड़ोसी देशों के धार्मिक माइनॉरिटीज़ भारत में शरण लेते हैं.पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, ईसाई और सिखों के शरण लेने के लिए भारत पहली पसंद क्यों है? रिजिजू ने कहा कि भारत को एक इनक्लूसिव देश बनाने का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जाता है. रिजिजू ने आगे कहा कि फिर भी हमने अपना स्टैंड साफ़ रखा है. हम गैर-कानूनी माइग्रेंट्स को अपने देश में स्वीकार नहीं करेंगे, जो हमारे देश में परेशानी पैदा करते हैं.
मंत्री किरेन रिजिजू के इन बयानों की विपक्षी नेताओं और राइट-विंग एक्टिविस्ट्स ने आलोचना की है. इन लोगों ने दावा किया है कि रिजिजू
हाल के सालों में दुनिया भर की एजेंसी की रिपोर्ट की गई कम्युनल हिंसा, धार्मिक हेट क्राइम्स और भेदभाव की घटनाओं को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. फैक्ट-चेकर और AltNews के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले सरकारी न्यूज़ चैनलों का एक कोलाज भी पोस्ट किया है.
कई नेटिज़न्स ने रिजिजू को कई घटनाओं पर X टैग भी किया, जहाँ 'मुल्ला', 'जिहादी' और 'कसाई' जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके मुस्लिम नरसंहार के लिए खुलेआम और खुलेआम आवाज़ उठाई गई थी और मंत्री से जागने की अपील की गई थी. द हिंदू की सीनियर पत्रकार, सुहासिनी हैदर ने भी इस बेरुखी भरी बात की आलोचना की है.