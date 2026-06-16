नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान से विवाद पैदा हो गया है कि भारत में मुसलमानों को असुरक्षित कहने से विदेशों में भारत की रेप्युटेशन पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही उन्होंने कहा, "पहले से लेकर अब तक, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी शख्स धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत छोड़कर गया है, तो मुझे बताएं. लोग अपने ही देश को टारगेट कर रहे हैं?" मंत्री किरेन रिजिजू ने ये बात 13 जून को एक मीडिया आउटलेट के इवेंट में एक पत्रकार के जरिये पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग मंत्री को ट्रोल कर रहे हैं, और कुछ नेताओं के ही पुराने बयान दिखाकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बयान अगर माइनॉरिटी के विरोध में नहीं है तो क्या है?