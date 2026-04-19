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कंबोडियन हैकर्स ने वारिस पठान का अकाउंट किया हैक, बोले-"5 लाख नहीं दिए तो तुम्हारी..."

Cybercriminals threaten AIMIM leader Waris Pathan: साइबर अपराधियों ने AIMIM नेता वारिस पठान का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर ब्लैकमेल करेन की कोशिश कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं. हैकर्स उनकी परिवार की निजी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर पांच लाख रुपये की मांग की है. इस मामले में वारिस पठान की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 19, 2026, 01:27 PM IST

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AIMIM नेता वारिस पठान (फाइल फोटो)
AIMIM नेता वारिस पठान (फाइल फोटो)

Mumbai News: सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो दिया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इसके जरिये आम लोगों की निजता भंग होने चंद सेंकेंड लगते हैं. जुर्म करने का यह सबसे सुरक्षित हथियार बना गया है, यही वजह है कि आए दिन हैकर्स बिना डर और दबाव के आम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. सुरक्षा एजेंसियां उनके सामने बेबस और असहाय दिखाई पड़ते हैं. इसी तरह का हैरान करने वाला मामला सामने आया है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसने साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को फिर उजागर कर दिया है.

इस बार साइबर अपराधियों ने मुंबई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान को शिकार बनाया. अज्ञात हैकर्स ने वारिस पठान का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. पीड़ित का आरोप है कि हैकर्स ने उनके और उनके परिवार की निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की, यानी उन्हें बदलकर गलत रूप में तैयार किया गया. इसके बाद इन तस्वीरों को इंटरनेट पर फैलाने की धमकी दी गई.

AIMIM नेता को साइबर अपराधियों ने दी धमकी
बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल से AIMIM नेता वारिस पठान को लगातार धमकी भरे फोन और संदेश मिलने लगे हैं. हैकर्स ने तीन अलग-अलग विदेशी नंबरों से वारिस पठान से कॉन्टैक्ट किया और उनसे पांच लाख रुपये की मांग की. साइबर अपराधियों ने साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर वायरल कर देंगे. इन धमकियों से परेशान होकर वारिस पठान ने मुंबई के वर्ली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

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कंबोडिया के नंबर से वारिस पठान को दी गई धमकी
पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 308(3) और 351(4) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ये कॉल कंबोडिया से किए गए हो सकते हैं, लेकिन पुलिस इस दिशा में अभी गहराई से जांच कर रही है.

जांच एजेंसियां साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से फोन कॉल की जानकारी, इंटरनेट से जुड़े सुराग और अन्य डिजिटल सबूतों को खंगाल रही हैं. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह तो एक्टिव नहीं है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों तक जल्द पहुंचने की कोशिश जारी है.

 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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