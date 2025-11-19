इन दो मुस्लिम नेताओं को नीतीश सरकार में मिल सकती है मंत्री की कुर्सी; जानें समीकरण

Nitish Kumar Cabinet Expansion: बिहार विधानसभा इलेक्शन में NDA को प्रचंड जीत मिली है. अब इन सरकार बनाने की औपचारिकता की जा रही है. इस बीच, NDA विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार आज को राजभवन पहुंचे और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. साथ ही उन्होंने राज्यपाल से सरकार बनाने का भी दावा पेश किया. नीतीश कुमार एनडीए के नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके बाद उन्होंने एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया.

नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस समारोह में आम आदमी से लेकर वीआईपी के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है. इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है. इस बीच चर्चा तेज है कि नीतीश सरकार में कौन-कौन से विधायक मंत्री बनाए जाएंगे. लोगों की खास नजर इस बात पर है कि इस बार कैबिनेट में किन मुस्लिम चेहरों को जगह मिल सकती है. आइए हम आपको बताते हैं कि किस मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया जा सकता है.

मुस्लिम नेताओं पर है नीतीश कुमार की नजर

जदयू के सीनियर नेताओं ने इस बार कैबिनेट में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है. पार्टी चाहती है कि नई कैबिनेट में ज्यादा मुस्लिम मंत्री शामिल किए जाएं. इसी मुद्दे पर मंगलवार को जदयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने अपने सरकारी आवास पर मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की. चर्चा में यह प्रस्ताव सामने आया कि नई कैबिनेट में मुस्लिम समाज की अगड़ी जातियों से एक और पसमांदा समाज से कम से कम एक मंत्री जरूर शामिल किए जाएं.

इन तीन मुस्लिम नेता में से दो को बनाया जा सकता है मंत्री

ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की मुस्लिम आबादी लगभग 18 फीसद है, जिसमें 14 फीसद से ज्यादा मुसलमान हैं. इसलिए पार्टी की मंशा सभी समुदायों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है. ऐसे में माना जा रहा है कि अगड़ी जातियों से चैनपुर विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है. इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर का नाम भी मंत्री पद के लिए चर्चा में है. इन दोनों में से किसी एक को नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है. वहीं, जदयू के MLC प्रो. गुलाम गौस को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है.

202 सीटों पर जीत प्रचंड जीत

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में NDA को कुल 202 सीटें मिली हैं. बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) ने 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है.