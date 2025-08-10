सजा-ए-मौत का आदेश, बांग्लादेश से फरार जमाल भारत में घुसा, CBI ने ऐसे किया गिरफ्तार

Mumbai News: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक 37 साल के एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है. यह शख्स अपने देश में हत्या के चार मामलों में वांटेड था. इनमें से एक मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी. लेकिन, वह भारत भाग आया और नाम बदलकर रहने लगा.

आरोपी का असली नाम

आरोपी की पहचान मोहम्मद जमाल हुसैन पोटुंदर उर्फ कुद्दुस रहीम शेख के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, वह 2023 में वेस्ट बंगाल के रास्ते अवैध तौर पर भारत में घुसा था और एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया. इसके बाद वह मुंबई आकर कमाठीपुरा में रहने लगा और एक होटल में काम करने लगा.

जमानत का उठाया था फायदा

सूत्रों के अनुसार, पोटुंदर को बांग्लादेश की उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह भारत भाग आया और फर्जी पहचान के साथ रह रहा था. पुलिस को तलाशी के दौरान उसके पास से बंगाली भाषा में चार दस्तावेज मिले, जिनसे उसके चार हत्याओं में शामिल होने की तस्दीक हो पाई है.

कहां से आए ये दस्तावेज

माना जा रहा है कि ये दस्तावेज बांग्लादेश पुलिस के गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद उसके होमटाउन से किसी ने भेजे थे. खुफिया जानकारी के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट ने उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 13 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस के सामने ज़ाहिर की पहचान

गिरफ्तारी के वक्त आरोपी ने खुद को वेस्ट बंगाल के नादिया जिले का रहने वाला बताया, लेकिन बाद में उसने अपनी असली पहचान ज़ाहिर कर दी. पुलिस के मुताबिक, उसके पास कोई लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे. कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बांग्लादेश सरकार को आरोपी के बारे में जानकारी दी जाएगी.