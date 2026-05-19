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Zee SalaamIndian Muslimहज यात्रिओं पर चवन्नी भी खर्च नहीं करती केंद्र सरकार; हज सब्सिडी बंद होते ही बिक गई थी AI कंपनी !

हज यात्रिओं पर चवन्नी भी खर्च नहीं करती केंद्र सरकार; हज सब्सिडी बंद होते ही बिक गई थी AI कंपनी !

Union Minority Minister Kiren Rijiju: केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ़ किया है कि अब हज पर जाने वाले हज यात्रियों के ऊपर सरकार एक रुपया भी खर्च नहीं करती है. वो अपने पैसे से यात्रा करते हैं, सरकार इसमें सिर्फ एक व्यवस्थापक की भूमिका निभाती है.  

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: May 19, 2026, 06:40 PM IST

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AI निर्मित प्रतीकात्मक तस्वीर
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नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू और देश के अलग- अलग राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों को बुलाया गया था. इस बैठक में यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने भारत से हज पर जाने वाले मुसलमानों और उसको मिलने वाली सरकारी मदद को लेकर एक बड़े भ्रम को दूर किया है. 

किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत से जो भी मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं, वह अपने पैसे से जाते हैं.  भारत सरकार एक रुपये की भी उन्हें मदद नहीं देती है. हर मुसलमान हज यात्रा पर अपने पैसे से जाते हैं, हुकूमत सिर्फ इसकी व्यवस्था करती है. ये बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है.  सरकार पूरी हज यात्रा का मैनेजमेंट हज कमिटी आफ इंडिया के जरिये करती है. सरकार हाजियों को हेल्थ और सिक्योरिटी की सुविधा देती है.  इस पूरे प्रोसेस में सरकार के कई मंत्रालय  अपनी भूमिका निभाते हैं. इसके बदले में हज यात्रियों से एक मोटी रकम ली जाती है. 

गौरतलब है कि देश के ही एक बड़े वर्ग को लगता है कि मुसलमानों को हज पर जाने के लिए सरकार उनकी मदद करती है. केंद्र में भाजपा सरकार के पहले हाजियों को जहाज के किराए में कुछ सब्सिडी ज़रूर दी जाती थी, लेकिन इसके लिए सरकारी विमान एयर इंडिया से यात्रा करने की शर्त होती थी. बाद में सरकार ने ये सब्सिडी देना बंद कर दिया. 

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हज सब्सिडी की शुरुआत 1950-60 के दशक में कांग्रेस सरकार ने उस वक़्त शुरू की थी, जब लोग पानी के जहाज़ से समुद्र के रास्ते हज करने सऊदी अरब जाते थे. उस वक़्त इस सफ़र में कई बार महीने भर का वक़्त लग जाता था था. ये सब जहाज की स्पीड और मौसम पर निर्भर करता था.  कुछ अच्छे जहाज 10 - 15 दिनों में ही ये यात्रा पूरी कर लेता था. उस वक़्त सरकार यात्रियों को सब्सिडी देती थी, लेकिन 1995 में पानी वाले जहाज से हज यात्रा की व्यवस्था बंद कर दी गई, और सभी यात्रें फ्लाइट से होने लगी. इसके बावजूद सरकार ने सब्सिडी जारी रखा. 

भाजपा इसे लेकर हमेशा से कांग्रेस पर निशाना साधती रही है कि कांग्रेस हज सब्सिडी देकर मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है, जबकि भाजपा की सरकारे खुद कुम्भ जैसे आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, और सरकारी खर्चे पर अब कई सरकारे तीर्थ यात्राएं भी करवा रही है. 

हज सब्सिडी को लेकर उठाये जा रहे सवालों के बीच ही 8 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट में इसपर सुनवाई की गई, जिसमें जस्टिस आफताब आलम और रंजना प्रकाश देसाई की बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि हज सब्सिडी को धीरे-धीरे साल 2022 तक पूरी तरह खत्म किया जाए.  कोर्ट ने कहा था कि सब्सिडी के पैसे को अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा व सामाजिक विकास पर खर्च किया जाए, तो उनके लिए बेहतर होगा.  हज सब्सिडी पर लगभग सालाना 800 करोड़ रुपये का खर्च आता था.  सरकार का दावा है कि इस बचत के लगभग 400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष  अब अल्पसंख्यक (खासकर मुस्लिम) लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किये जा रहे हैं. 

इधर, सब्सिडी छोड़ने के बाद भी हर साल भारत से हज करने जाने वाले यात्रिओं की संख्या लगातार बढती जा रही है. ऐसा इसलिए भी हो रहा है, क्योंकि इस्लाम में हज एक अनिवार्य धार्मिक अमल तो है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसके पास पैसे हैं. ये आर्थिक रूप से सामर्थ्य आदमी के लिए फ़र्ज़ है, गरीबों के लिए नहीं है. इसलिए जिसे हज पर जाना है, वो हर हाल में जाएगा चाहे उसे सरकार की तरफ से कोई मदद मिले या नहीं मिले. 

जानकार मानते हैं कि हज यात्रिओं को सब्सिडी देना सरकार की एक तरह से मजबूरी थी. इसका मकसद हज यात्रियों को फायदा पहुंचाने की आड़ में घाटे में चल रहे सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को जिंदा रखना था. सब्सिडी के लिए सभी यात्रिओं को एयर इण्डिया से यात्रा करने की अनिवार्यता थी, जिससे साल के एक माह में ही एयर इंडिया अच्छी खासी कमाई कर लेता था, जिससे उसका घाटा हर साल कम हो जाता था. हज सब्सिडी समाप्त करने के ४ साल बाद 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया गया. 
 

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