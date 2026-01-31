Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3092691
Zee SalaamIndian Muslimदुनिया भर में फल-फूल रहा इस्लाम, मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंतित हैं गिरिराज, कर दी ये बड़ी मांग

दुनिया भर में फल-फूल रहा इस्लाम, मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंतित हैं गिरिराज, कर दी ये बड़ी मांग

Giriraj Singh on Muslim Population: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी बढ़ रही है और इस विषय पर कई लोग गहन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा बिहार के बेगूसराय जिले में मुस्लिम समुदाय की तेजी से बढ़ती आबादी की चिंता है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 31, 2026, 03:03 PM IST

Trending Photos

दुनिया भर में फल-फूल रहा इस्लाम, मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंतित हैं गिरिराज, कर दी ये बड़ी मांग

Giriraj Singh on Muslim Population: हाल ही में आई प्यू रिसर्च सेंटर की एक सर्वे रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि दुनिया भर में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है. इस रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह सच है कि वैश्विक स्तर पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी बढ़ रही है और इस विषय पर कई लोग गहन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा बिहार के बेगूसराय जिले में मुस्लिम समुदाय की तेजी से बढ़ती आबादी की चिंता है, जो जांच का विषय है. यहां सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी चिंता का विषय कैसे बन गया? अगर चिंता आबादी को लेकर है, तो इसमें धर्म का क्या मतलब, फिर तो सिर्फ बढ़ती आबादी पर चिंता होनी चाहिए? 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था. उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि जो लोग 1970–80 के दशक के बीच बेगूसराय जिले में आए हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि वे किन इलाकों में बसे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ का जाल इतना गहरा हो गया है कि स्थानीय स्तर पर जानकारी साझा नहीं की जा रही है, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान मुश्किल हो रही है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और विदेशी मुसलमानों की पहचान कर, उन्हें बाहर निकालने में समाज की भूमिका बेहद अहम है. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिया सहित सीमावर्ती इलाकों में देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच तनाव की स्थिति बन रही है, जिस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है. यहां सवाल है कि बांग्लादेश से आए सिर्फ घुसपैठिए मुसलमान को ही क्यों? हिंदू? ईसाई अन्य धर्म के बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों बाहर नहीं फेका जाना चाहिए? 

Add Zee News as a Preferred Source

हमें इल्म है कि बांग्लादेशी और घुसपैठिया, विदेशी बताकर अनेक मुसलमानों को देश भर में पीटा जा चुका है. नेताओं के इस तरह के बयान से देश के अराजक तत्वों को एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए हौसला मिल जाता है. हमने ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में देखा कि कथित हिंदूवादी संगठन के लोगों को यह खुला लाइसेंस मिल चुका है कि वह किसी भी गरीब फेरीवाले को रोके और मुस्लिम होने की वजह से उसे बांग्लादेशी बताकर पीटे!

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Giriraj Singh on Muslim Populationmuslim newsminority newsToday News

Trending news

Giriraj Singh on Muslim Population
दुनिया भर में फल-फूल रहा इस्लाम, मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंतित हैं MP गिरिराज
Uttar Pradesh madarsa news
उत्तर प्रदेश के 4 हजार मदरसे ATS के निशाने पर; विदेशी फंड की हो रही जांच
Uttrakhand News
उत्तराखंड: धर्म परिवर्तन कानून पर सवाल;7 साल में 62 मुकदमे, एक भी आरोप साबित नहीं
Uttarakhand news
मुस्लिम दुकानदार के लिए बजरंग दल से भिड़ने वाले दीपक और विजय की सरकार से ख़ास अपील
sudan news
दिल्ली में अरब दुनिया का जमावड़ा; सूडान की विदेश मंत्री ने दी ये बड़ी जानकारी
Assam Miya Muslim Controversy
देश में नफरत फैला रहे हैं, CM हिमंता" कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्यों कही ये बात
Assam news
"CM हिमंता का नाव डूबा देंगे मियां मुसलमान..." AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने क्यों कही
jammu kashmir news
कश्मीरी नौजवान पर हमले की घटना से भड़के डिप्टी सीएम, बोले- इस देश की परंपरा...
Bangladesh news
Dhaka: सरकार बोली 71, जमीनी सच 522! बांग्लादेश में हिंसा पर आंकड़ों की बाजीगरी?
Uttar Pradesh news
बरेली हिंसा में पुलिस पर एसिड और पेट्रोल बम से हमला, प्रशासन के दावे से मचा हड़कंप