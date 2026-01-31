दुनिया भर में फल-फूल रहा इस्लाम, मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंतित हैं गिरिराज, कर दी ये बड़ी मांग

Giriraj Singh on Muslim Population: हाल ही में आई प्यू रिसर्च सेंटर की एक सर्वे रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि दुनिया भर में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है. इस रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह सच है कि वैश्विक स्तर पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी बढ़ रही है और इस विषय पर कई लोग गहन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा बिहार के बेगूसराय जिले में मुस्लिम समुदाय की तेजी से बढ़ती आबादी की चिंता है, जो जांच का विषय है. यहां सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी चिंता का विषय कैसे बन गया? अगर चिंता आबादी को लेकर है, तो इसमें धर्म का क्या मतलब, फिर तो सिर्फ बढ़ती आबादी पर चिंता होनी चाहिए?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था. उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि जो लोग 1970–80 के दशक के बीच बेगूसराय जिले में आए हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि वे किन इलाकों में बसे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ का जाल इतना गहरा हो गया है कि स्थानीय स्तर पर जानकारी साझा नहीं की जा रही है, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान मुश्किल हो रही है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और विदेशी मुसलमानों की पहचान कर, उन्हें बाहर निकालने में समाज की भूमिका बेहद अहम है. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिया सहित सीमावर्ती इलाकों में देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच तनाव की स्थिति बन रही है, जिस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है. यहां सवाल है कि बांग्लादेश से आए सिर्फ घुसपैठिए मुसलमान को ही क्यों? हिंदू? ईसाई अन्य धर्म के बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों बाहर नहीं फेका जाना चाहिए?

हमें इल्म है कि बांग्लादेशी और घुसपैठिया, विदेशी बताकर अनेक मुसलमानों को देश भर में पीटा जा चुका है. नेताओं के इस तरह के बयान से देश के अराजक तत्वों को एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए हौसला मिल जाता है. हमने ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में देखा कि कथित हिंदूवादी संगठन के लोगों को यह खुला लाइसेंस मिल चुका है कि वह किसी भी गरीब फेरीवाले को रोके और मुस्लिम होने की वजह से उसे बांग्लादेशी बताकर पीटे!