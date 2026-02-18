केंद्र सरकार ने मुस्लिम विरोधी आयोजन करने वाले संगठन को दिया फंड; RTI रिपोर्ट में खुलासा

Ministry Involved in Anti Muslim Program: भारत में रह रहे कुल मुसलमानों में से 25 परसेंट मुसलमानों को देश से बाहर निकालने, अन्य मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले आयोजन के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 63 लाख रुपये की फंडिंग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Ministry Involved in Anti Muslim Program: "द क्विंट" की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारत की केंद्रीय मंत्रालय मुसलमानों के खिलाफ नफरती आयोजन करने के लिए 63 लाख रुपये की फंड की है. भारत में अलग-अलग शहरों में कई वर्षों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है. इस बीच 13-14 दिसंबर 2025 को राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐसा ही आयोजन "सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव" के नाम से किया गया. इस आयोजन में भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय के 25 परसेंट सदस्यों को घुसपैठिया बताया गया और उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग की गई. साथ ही मुसलमानों का धर्म परिवर्तन और हिंदू राष्ट्र जैसा कई विवादित मांगें भी की गई.
"द क्विंट" ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इस आयोजन में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली पर्यटन मंत्रालय शामिल थे. साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि उसने इस आयोजन के लिए सनातन संस्था को 63 लाख रुपये दिए थे. यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की भारत की मंत्रालय फंड कर रही है. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आम लोगों के टैक्स के पैसे को इस प्रकार की नफरती आयोजन में क्यों बरबाद किया जा रहा है?
13-14 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम में "सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव" में यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नाइक, संजय सेठ और दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा, BJP लीडर अश्विनी उपाध्याय, सुदर्शन टीवी के चीफ सुरेश चौहानके, हिंदू फंड संगठन के राहुल दीवान भी शामिल हुए थे.
गौरतलब है कि इस आयोजन में सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चव्हाणके ने भाषण देते हुए कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के 25 परसेंट सदस्य घुसपैठिये हैं. वे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हैं. सुरेश ने मांग की कि भारत में NRC लागू कराकर इन 25 परसेंट मुसलमानों को बाहर निकाला जाए.
इसे भी पढ़ें: 'भारतीय मुसलमानों की घर वापसी करानी है...' मोहन भागवत के बयान पर मचा बवाल
इसे भी पढ़ें: तिलक लगाने वाले बच्चों का फूलों से स्वागत, लेकिन हिजाब हटाने के बाद ही मिली एंट्री