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उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी; मदरसा बोर्ड पर चल सकती है BJP सरकार की बुलडोजर पॉलिसी

Madrasa Board Abolished in Chhattigarh: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का बदलाव होने के संकेत हैं. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मदरसा बोर्ड खत्म कर नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने की मांग की है. वहीं कांग्रेस ने इस पेशकश का पुरजोर तरीके से विरोध करने का ऐलान किया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 03, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:27 PM IST
उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी; मदरसा बोर्ड पर चल सकती है BJP सरकार की बुलडोजर पॉलिसी
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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