/उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी; मदरसा बोर्ड पर चल सकती है BJP सरकार की बुलडोजर पॉलिसी

राज्य चुनें
Chhattisgarh Madarsa Board News: उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी मदरसा बोर्ड को खत्म करने की तैयारी में है. राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग की है. खबर ये भी है कि इस ताल्लुक से छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट मांगा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में मदरसों के मुस्तकबिल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई.
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने की मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग!
मिली जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अगुवाई वाली विष्णुदेव सरकार अब इस मसले पर आगे की कानूनी और इंतेजामी कार्रवाई पर गौर कर रही है. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि मौजूदा इंतेजाम के तहत मदरसों में मॉडर्न और क्वालिटी एजुकेशन का मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि इसकी जगह पर वक्फ बोर्ड ने एक अलग अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के गठन का सुझाव दिया है, जिसमें स्कूली तालीम के साथ-साथ कुरान शरीफ की तालीम भी यकीनी बनाई जाए.
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड का निजाम खत्म कर दिया गया है. अब इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी तालीमी निजाम में बदलाव की मांग उठने लगी है. वहीं कांग्रेस ने इसकी मुखालफत की है. कांग्रेस मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड को खत्म किया गया तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी, ये अक्लियतों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है.
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में मुसलमानों के साथ इन अक्लियतों के बच्चे भी पढ़ेंगे
बता दें, उत्तराखंड में अकलियती तालीम के निजाम में बड़ा बदलाव करते हुए धामी सरकार ने बीते 1 जुलाई से मदरसा एजुकेशन बोर्ड को खत्म कर दिया है. इसकी जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (USAME) का गठन किया गया है, जो अब अकलियती तालीमी इदारों की निगरानी और उनसे जुड़े दूसरे काम देखेगा.
यह नया कानून सिर्फ मदरसों तक महदूद नहीं है. इसे राज्य के सभी छह नोटिफाई अकलियती तबकों के तालीमी इदारों पर लागू किया गया है. इनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी तबके शामिल हैं. इस कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड मुल्क का पहला सूबा बन गया है. नए कानून के तहत अब मदरसों समेत सभी अकलियती तालीमी इदारों का उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना लाजिमी होगा. इसके साथ ही इन इदारों का जमीनी मुआयना भी किया जाएगा, ताकि उनके कामकाज की सही तौर पर जांच हो सके.
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर बनाया गया ये नियम
तालीम के निजाम को असरी बनाने के लिए निसाब में भी बदलाव किया गया है. अब इन इदारों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP) और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) के तहत मंजूरी दी जाएगी. यानी अब यहां दी जाने वाली तालीम को मुख्यधारा की तालीम के मुताबिक ढाला जाएगा.
मदरसों में तालीम का तरीका भी बदला गया है. अब यहां दो पालियों में पढ़ाई होगी. सुबह की पाली में हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर जैसे असरी मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे. वहीं शाम की पाली में दीनी तालीम के साथ संविधान, इंसानी हुकूक और अखलाकी उसूलों की भी तालीम दी जाएगी. हुकूमत का कहना है कि इस कानून का बुनियादी मकसद तालीमी निजाम में शफ़्फ़ाफ़ियत लाना, माली गड़बड़ियों पर रोक लगाना और मिड-डे मील जैसी सरकारी स्कीमों में तय किए गए मयार को यक़ीनी बनाना है. इसके जरिये अकलियती तालीमी इदारों में बेहतर इंतिज़ाम और जवाबदेही को भी मजबूत किया जाएगा.