/उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी; मदरसा बोर्ड पर चल सकती है BJP सरकार की बुलडोजर पॉलिसी

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने की मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग!

मिली जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अगुवाई वाली विष्णुदेव सरकार अब इस मसले पर आगे की कानूनी और इंतेजामी कार्रवाई पर गौर कर रही है. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि मौजूदा इंतेजाम के तहत मदरसों में मॉडर्न और क्वालिटी एजुकेशन का मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि इसकी जगह पर वक्फ बोर्ड ने एक अलग अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के गठन का सुझाव दिया है, जिसमें स्कूली तालीम के साथ-साथ कुरान शरीफ की तालीम भी यकीनी बनाई जाए.