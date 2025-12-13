Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3039416
Zee SalaamIndian Muslim

गीता सीखाती है अन्याय के खिलाफ लड़ना, जिहाद को बदनाम करने पर बोले पूर्व MP मोहम्मद अदीब

Delhi News: इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन ने जिहाद शब्द को बदनाम करने पर आपत्ति व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में भी अधर्म के खिलाफ लड़ने को कहा गया है, लेकिन हमने इसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिहाद को बदनाम किया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:51 PM IST

Trending Photos

गीता सीखाती है अन्याय के खिलाफ लड़ना, जिहाद को बदनाम करने पर बोले पूर्व MP मोहम्मद अदीब

Delhi News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी के 'जिहाद' वाले बयान पर राजनीतिक तेज है. इस बीच शनिवार को इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने जिहाद को जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया.

मोहम्मद अदीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदू धर्मग्रंथ गीता में कृष्ण बहुत साफ-साफ और पूरी स्पष्टता के साथ कहते हैं कि आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और अगर आप इस लड़ाई में जीतते हैं, तो आपको इनाम मिलेगा, अगर आप हारते हैं, तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा. गीता में आगे कहा गया है कि अगर आप नहीं इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. मोहम्मद अदीब ने कहा कि उन्हें लगता है कि 'जिहाद' शब्द को बदनाम किया गया है.

उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि इस देश में 'जिहाद' के मतलब का जानबूझकर गलत इस्तेमाल किया गया है. मीडिया और सरकार के जरिए एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि जिहाद का मतलब हत्या और हिंसा है. उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी ने मजबूत तर्कों के साथ जिहाद का सही मतलब समझाया है और इसे बदनाम करने की कोशिशों का जवाब दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहम्मद अदीब ने कहा कि जिहाद एक पवित्र संकल्पना है, जिसका मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और पीड़ितों की मदद करना है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? 'उन्हें मारो, उन्हें रोको; तो क्या इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म में अपने चाचाओं और चचेरे भाइयों को मारना जायज है? हमने ऐसा कभी नहीं कहा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Jihad Controversy in Indiaminority newsToday News

Trending news

Jihad Controversy in India
गीता सीखाती है अन्याय के खिलाफ लड़ना, जिहाद को बदनाम करने पर बोले पूर्व मुस्लिम MP
Pakistan News
इमरान खान पर जुल्म न करे पाकिस्तान सरकार, UN एक्सपर्ट ने की बड़ी मांग
Nawada Mob Lynching
गर्म लोहे से दागा, उंगलियां तोड़ीं; बिहार के नवादा में अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग
Akhlaq Khan Mob Lynching
अखलाक खान के कातिलों को छोड़ना चाहती है UP सरकार, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
Arunachal Pradesh Spying Case
अरुणाचल प्रदेश से पकड़ा गया पाक जासूस, हिलाल अहमद की गिरफ्तारी से हड़कंप
Shah Rukh Khan Kolkata Visit
मेसी की दस्तक से पहले कोलकाता में SRK का जलवा, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़
Pakistan News
पाक पीएम की फजीहत! शाहबाज करते रह गए पुतिन का इंतजार, फिर एर्दोआन मीटिंग...
Muzaffarnagar news
UP News: मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगा ये इल्जाम
muslim women
Opinion: बेनाम-सा डर की चुप्पी में कैद ज़िंदगियाँ; घरेलू हिंसा की अनकही दास्तान
Maulana Tauqeer Raza Bail
मौलाना तौकीर रज़ा को मिली राहत, बरेली हिंसा में कोर्ट ने दिया बेल