गीता सीखाती है अन्याय के खिलाफ लड़ना, जिहाद को बदनाम करने पर बोले पूर्व MP मोहम्मद अदीब

Delhi News: इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन ने जिहाद शब्द को बदनाम करने पर आपत्ति व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में भी अधर्म के खिलाफ लड़ने को कहा गया है, लेकिन हमने इसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिहाद को बदनाम किया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Delhi News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी के 'जिहाद' वाले बयान पर राजनीतिक तेज है. इस बीच शनिवार को इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने जिहाद को जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया.
मोहम्मद अदीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदू धर्मग्रंथ गीता में कृष्ण बहुत साफ-साफ और पूरी स्पष्टता के साथ कहते हैं कि आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और अगर आप इस लड़ाई में जीतते हैं, तो आपको इनाम मिलेगा, अगर आप हारते हैं, तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा. गीता में आगे कहा गया है कि अगर आप नहीं इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. मोहम्मद अदीब ने कहा कि उन्हें लगता है कि 'जिहाद' शब्द को बदनाम किया गया है.
उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि इस देश में 'जिहाद' के मतलब का जानबूझकर गलत इस्तेमाल किया गया है. मीडिया और सरकार के जरिए एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि जिहाद का मतलब हत्या और हिंसा है. उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी ने मजबूत तर्कों के साथ जिहाद का सही मतलब समझाया है और इसे बदनाम करने की कोशिशों का जवाब दिया है.
मोहम्मद अदीब ने कहा कि जिहाद एक पवित्र संकल्पना है, जिसका मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और पीड़ितों की मदद करना है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? 'उन्हें मारो, उन्हें रोको; तो क्या इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म में अपने चाचाओं और चचेरे भाइयों को मारना जायज है? हमने ऐसा कभी नहीं कहा.