'I Love Muhammad' लिखना अगर गुनाह तो ये गुनाह हम करोड़ बार करेंगे; नहीं चलेगा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने i love Muhammad सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम के बैनर बांधे जिससे कुछ कट्टरवादी लोगों को दिक्कत हुई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके कहने पर बैनर लगाने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया. यह मुकदमा और तूल पकड़ा जा रहा है. ऑल इंडिया उलमा व मशायख़ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्ल्ड सूफी फोरम के चेयरमैन हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने कहा कि अगर इजहारे इश्क गुनाह है तो करोड़ बार करेंगे.

सैयद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने कहा कि कौन सा कानून है जो हमें जायज काम करने पर सजा देगा. उन्होंने I love Muhammad सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम के बैनर लगाने को संविधान सम्मत काम बताया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि इस तरह के बैनर पहले नहीं लगाए गए. पुलिस ने नई परंपरा बताते हुए I love सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम के बैनर को चौक से हटा दिया. साथ ही 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

सैयद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कुछ नफरत के सौदागर जिस तरह भाईचारे को तोड़ने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं, अगर पुलिस प्रशासन भी कानून से बाहर जाकर इन नफरती लोगों का सहयोग करेगा तो फिर ऐसी नफरत को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म (आतंकवाद) ही कहा जाएगा.

नफरती गैंग का सहयोग करती है पुलिस- सैयद मोहम्मद अशरफ

उन्होंने कहा कि अब लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि जहाँ भी सांप्रदायिक माहौल बनाया जाता है वहाँ पुलिस या तो मूक दर्शक की भूमिका निभाती है या फिर नफरती गैंग का कहीं न कहीं सहयोग करती दिखती है.

यह देश और समाज के लिए घातक है और देश को कमजोर करने वाला है इस प्रकार की घटनाओं से लोगों का विश्वास संस्थाओं से डिगता है इस पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए .

मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने लोगों को दिया सुझाव

सैयद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने कहा अभी वैश्विक मंदी का दौर है और भारत में पहले से ही व्यापार की स्थिति खराब है बाज़ार ठंडे हैं और लोगों की जेबें खाली हैं. ऐसे माहौल में अगर देश में अस्थिरता और अशांति फैलती है तो इससे सीधा देश को नुकसान पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि अगर धर्म, संप्रदाय के नाम पर नफरत की आग लगाने में सरकारी तंत्र सहयोग करता दिखे तो लोगों को और अधिक होशियार हो जाना चाहिए. क्योंकि यदि आपके चारों तरफ आग हो तो आप भी सुरक्षित नहीं होते हल्की हवा का झोका भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है यह समझने की बात है.

पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग

सैयद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस संबंध में त्वरित संज्ञान लेते हुए ऐसा बेमाना मुकदमा लिखने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही करनी चाहिए साथ ही इस तरह की नफरत फैलाने वालों पर भी सख्ती बरतनी चाहिए.

नबी से मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे

हजरत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई साफ दर्शाती है कि मुसलमानों को निशाना बनाना मकसद है. उन्होंने साफ किया कि अगर हमारे नबी की मोहब्बत के इजहार पर पाबंदी लगाना मकसद है और यह जुर्म है, तो वे इस जुर्म को पूरी जिंदगी करेंगे जब तक साँस है, हमारा नारा है I LOVE MUHAMMAD सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम.