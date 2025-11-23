Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3015617
Zee SalaamIndian Muslim

कोर्ट में सुरक्षा मांग रहा था चांद मोहम्मद, बाहर निकला तो SOG ने घेराबंदी कर मारी गोली?

UP Police Fake Encounter: मुजफ्फरनगर में एक कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है. चांद मोहम्मद का सरेंडर वीडियो वायरल होने के अगले दिन ही पुलिस ने उसे मुठभेड़ में गोली मारकर पकड़ा. पुलिस आरोपों को खारिज कर उसे कई मामलों का फरार आरोपी बता रही है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 06:32 PM IST

Trending Photos

चांद मोहम्मद की एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल (PC-DB)
चांद मोहम्मद की एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल (PC-DB)

Muzaffarnagar News Today: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ मकसद से पुलिस लगातार 'ऑपरेशन लंगड़ा' चला रही है. प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई पर लगातार मानवाधिकार संगठन और विपक्षी दल सवाल खड़े करते रहे हैं. आरोप है कि सरकार के आदेश पर पुलिस समुदाय विशेष के लोगों को ही टार्गेट करती रही है. इसी तरह की एक कथित फर्जी एनकाउंटर का मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक बार फिर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा है. मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 21 नवंबर को पुलिस ने एक मुस्लिम नौजवान को मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया. लेकिन घटना से 24 घंटे पहले नौजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह अदालत परिसर में बैठा जान बचाने की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहा है.

करीब ढाई मिनट के इस वीडियो में नौजवान चांद मोहम्मद वकील के चेंबर में बैठा लगातार रोता हुए गिड़गिड़ा रहा है कि वह सरेंडर करने आया है, लेकिन कोर्ट परिसर के नीचे एसओजी की टीम घात लगाकर बैठी है. वीडियो में चांद मोहम्मद आरोप लगाता है कि पुलिस उसे फर्जी एनकाउंटर में मारना चाहती है. वह कहता है, "मैंने कोई गुनाह नहीं किया. मुझे बचा लो. छोटे-छोटे बच्चे हैं. पहले भी मेरे खिलाफ झूठा केस डाल दिया था."

Add Zee News as a Preferred Source

एक अन्य वीडियो में उसके वकील आस मोहम्मद ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. वकील ने बताया कि 2024 में नई मंडी थाने में चांद पर मारपीट का केस दर्ज हुआ था और 16 नवंबर को सरेंडर एप्लिकेशन लगाया गया था. लेकिन पुलिस जांच लंबित बताकर तारीख आगे बढ़ाती रही. वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं और वह कोर्ट में सरेंडर करने आया था, लेकिन एसओजी की मौजूदगी से उसे जान का खतरा था.

दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के अगले ही दिन शुक्रवार दोपहर पुलिस ने पीन्ना बाईपास पर चांद मोहम्मद को घेराबंदी के दौरान रोकने का दावा किया. पुलिस के मुताबिक, चांद ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है.

पुलिस का कहना है कि चांद मोहम्मद पर मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात और हरिद्वार के थानों में आर्म्स एक्ट और गोहत्या सहित कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 4 मामलों में वह फरार चल रहा था। उसके ऊपर नई मंडी थाने की ओर से 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. वीडियो सामने आने के बाद फर्जी मुठभेड़ के आरोप और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं. फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश जारी रखी है और नौजवान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: कोटा की सड़कों पर दहशत: नशा करने से रोकने पर दबंगों ने मुस्लिम परिवार पर बरसाये लाठी-डंडे, कई घायल

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsMuzaffarnagar newsmuslim news

Trending news

Houthi Court Death Sentence
UN टीम ने लगाया CCTV, फिर इजरायल ने किया हमला, अब हूती ने 18 को दी फांसी की सजा!
Rajasthan news
कोटा की सड़कों पर दहशत; नशाखोरी से रोकने पर दबंगों ने मुस्लिम परिवार पर किया हमला
Bangladesh news
Bangladesh News: हसीना पर बड़ा संकट! जमीन घोटाला केस में इस तारीख को होगा फैसला
Imam Ilyasi on Arshad Madani
'...मुसलमानों का अपमान है', जमीयत चीफ मदनी के किस बयान पर भड़क गए मौलाना इलियासी
Bangladesh news
बांग्लादेश में आर्थिक भूचाल! कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी ने अर्थव्यवस्था झकझोरा
French Navy
ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ का तड़का! फ्रांस ने पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानी का किया भंडाफोड़
UP News
UP में बाबरी मस्जिद की चिंगारी ने लगा दी आग, BJP और SP नेता एक दूसरे पर टूट पड़े!
Pakistan News
पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन पर बवाल, वकीलों ने उड़ा दी सरकार की नींद
tunisia news
बांग्लादेश के बाद क्या ट्यूनीशिया में तख्तापलट? सरकार के खिलाफ हजारों का हल्ला बोल
Jammu Kashmir
J&K: माता वैष्णो देवी कमेटी का गठन, कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर बवाल