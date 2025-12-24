इस्लाम नहीं, इस धर्म का अनुयायी था चंगेज खान; अधीनता स्वीकार नहीं करने पर मुस्लिमों को भी देता था क्रूर सजा

Genghis Khan History: इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे खूंखार और असरदार शासकों में से एक चंगेज खान, जिसका नाम सुनते ही तबाही, विजय और विशाल साम्राज्य की तस्वीर उभर आती है. आज सदियों बाद भी चंगेज खान एक ख़ास वजह से अक्सर चर्चा में रहता है. भारत में सोशल मीडिया पर अक्सर दक्षिणपंथी संगठन महज 'खान' सरनेम के आधार पर उसे मुसलमान बताने की कोशिश करते हैं, और इसे एक राजनीतिक-सांप्रदायिक प्रोपेगैंडा के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं.

ऐसे में सवाल उठता है क्या सच में चंगेज खान का इस्लाम से कोई रिश्ता था, या यह इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने की एक और कोशिश है? इसी अहम सवाल के जवाब तलाशते हैं इस खबर में, जो चंगेज खान के धर्म और उसकी असल पहचान पर रौशनी डालती है. दरअसल, चंगेज खान का शुमार दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में होता है. उसका साम्राज्य काला सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला था. उसने अपने शासन काल में बड़े पैमाने पर दुनियाभर में नरसंहार किया. उसका असल नाम Genghis Khan था जिसे बाद में Changez Khan लिखा जाने लगा.

बचपन में विजेता बनने की भविष्यवाणी

सिर्फ 'खान' सरनेम के आधार पर उसे मुस्लिम माना जाता है. ऐसे में ऐतिहासिक दस्तावेजों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर चंगेज खान के धर्म से जुड़ा पूरा तथ्य जानना जरूरी हो जाता है. बीबीसी की एक रिपोर्ट में 13वीं सदी के प्राचीन मंगोल ग्रंथ 'The Secret History of the Mongols' का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि जब चंगेज खान पैदा हुआ था, तो उसके हाथ में खून का एक थक्का था. उसकी हथेली पर बनी इस निशानी के आधार पर भविष्यवाणी की गई थी कि वह आगे चलकर एक बहुत बड़ा विजेता बनेगा.

किस धर्म को मानता था चंगेज खान?

अब बात चंगेज खान के धर्म की. दरअसल, उसके नाम के आगे लगने वाला 'खान' कोई धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि आदर और सत्ता की उपाधि थी. चंगेज खान शामानी या टेंग्रीवाद (Tengrism) धर्म को मानता था. यह विश्वास प्रणाली मंगोल संस्कृति की केंद्रीय धारा थी, जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी. इस धर्म में आकाश के देवता 'टेंग्री' को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में पूजा जाता है. शामानी परंपरा प्रकृति और पूर्वजों की पूजा पर आधारित थी, जहां पहाड़, नदियां और आकाश को पवित्र माना जाता था. चंगेज खान ने अपने शासनकाल में इसी विश्वास को अपनाया और अपने साम्राज्य की नीतियों में भी इसे शामिल किया.

कितना बड़ा था चंगेज खान का साम्राज्य

चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और उसके नेतृत्व में मंगोल राजवंश का तेजी से विस्तार हुआ. इस साम्राज्य ने पूरे चीन, रूस, मध्य एशिया, ईरान और यूरोप के बड़े हिस्से पर शासन किया. उसके सैनिक जापान से लेकर बर्मा और यूरोप तक फतह के लिए पहुंचे और कई जगहों पर उन्हें कामयाबी भी मिली.बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि चंगेज खान का साम्राज्य लगभग 1 करोड़ 20 लाख वर्ग मील में फैला हुआ था. उनके मुताबिक, यह क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप के बराबर और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा था.

इतिहास में चंगेज खान को सबसे क्रूर और भयावह शासकों में गिना जाता है. 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के दौरान लाखों लोगों की जान गई. कहा जाता है कि जिन नगरों ने मंगोल प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, वहां इंसानों के साथ-साथ जानवरों तक को नहीं छोड़ा गया. ईरान के निशापुर में एक मंगोल शहजादी की हत्या के बाद बदले में चंगेज खान ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि 'नगर को इस तरह तबाह कर दिया जाए कि वहां हल चलाया जा सके.'

मुसलमानों का बड़े पैमाने पर किया नरसंहार

इतिहासकारों के मुताबिक, चंगेज खान के अभियानों के दौरान बड़े पैमाने पर नरसंहार हुए. 1220 ईस्वी में निशापुर (अब ईरान) में 17 लाख 47 हजार लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई. 1222 ईस्वी में हिरात (अब अफगानिस्तान) में 16 लाख और 1258 ईस्वी में बगदाद (अब इराक) पर कब्जे के दौरान लगभग 8 लाख लोगों की जान गई. ये सभी इस्लामिक शहर थे और इनमें मारे गए ज्यादातर शहरी मुस्लिम थे. इसी वजह से चंगेज खान के धर्म को लेकर सवाल और भ्रम पैदा होते रहे हैं.

चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी हिस्से में ओनोन नदी के पास हुआ था. उसका असली नाम तेमुजिन था. उसके पिता येसूजेई का ताल्लुक कियात कबीले से था, जो उस कबीले के मुखिया भी थे, जबकि उसकी मां का नाम ओलुन इके था. पिता की हत्या के बाद ओलुन इके ने तेमुजिन और उसके सगे-सौतेले भाइयों का पालन-पोषण किया. कहा जाता है कि तेमुजिन ने अपनी पहली लड़ाई अपनी बीवी बोरटे को बचाने के लिए लड़ी थी, जिनका अपहरण कर लिया गया था. 1206 ईस्वी में तेमुजिन मंगोल लोगों का राजा बना और उसने एक बड़ी फौज खड़ी कर दी. उस समय चीन तीन हिस्सों में बंटा हुआ था और चंगेज खान उसे जीतना चाहता था. अपनी जिंदगी के ज्यादातर वक्त में चंगेज खान ने जंग के मैदान में बिताया और 1227 ईस्वी में उसकी मौत हो गई.

जंग पर जाने से पहले करता था टेंग्री देवता की पूजा

'The Secret History of the Mongols' के मुताबिक, चंगेज खान शामानी धर्म और टेंग्री देवता से बहुत प्रभावित था. वह अपनी जीत और जंगों को टेंग्री के आशीर्वाद का फल समझता था. वह अक्सर जंग पर जाने से पहले शामानी अनुष्ठान करता था, जिसमें शमैन नाम के आध्यात्मिक गुरु टेंग्री से मार्गदर्शन मांगता था. मंगोल साम्राज्य में अलग-अलग धर्मों के विद्वानों और धार्मिक नेताओं को दरबार में बुलाया जाता था, लेकिन चंगेज खान ने कभी किसी एक धर्म को राजधर्म के रूप में लागू नहीं किया.

चंगेज खान के मुस्लिम होने की गलतफहमी की एक बड़ी वजह उसके बाद के शासक रहे. उसके कुछ पोते, जैसे हुलागु खान और बरके खान ने बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया था. मंगोलों के मिडिल ईस्ट और फारस पर लंबे शासन और कई मुस्लिम इलाकों पर उनके नियंत्रण ने भी इस भ्रम को बढ़ाया कि चंगेज खान खुद मुस्लिम था, जबकि ऐतिहासिक तथ्य और विशेषज्ञों की राय इससे अलग तस्वीर पेश करती है.

मंगोल फौजों को भारतीय मुस्लिम शासकों ने नाकों चने चबवाए

मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान ने खुद भारत पर कोई सीधा हमला नहीं किया था. साल 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म साम्राज्य के शासक शाह जलालुद्दीन मंगबरनी को हराने के बाद मंगोल फौज सिंधु नदी के किनारे तक पहुंचीं, जो आज के पंजाब क्षेत्र के आसपास माना जाता है. हालांकि, मंगोल फौज भारत के भीतर गहराई तक दाखिल नहीं हुई और जलालुद्दीन को पकड़ने में भी नाकाम रही.

उस वक्त भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और सुल्तान इल्तुतमिश का दौर चल रहा था. चंगेज खान की मौत 1227 ईस्वी में हो गई, लेकिन इसके बाद मंगोल भारत के लिए खतरा बना रहा. उसके उत्तराधिकारियों, खासकर चगताई खान से जुड़ी मंगोल फौजों ने कई बार भारत पर हमले किए.

1241 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौर पर हमला किया. उस समय सुल्तान मुइजुद्दीन बह्राम शाह के शासन में उलुग खान (बाद में बलबन) ने मंगोलों को पराजित किया. 1257-58 ईस्वी में मंगोल सेनाओं ने सिंध और पंजाब में छापेमारी की, तब दिल्ली में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का राज था.

साल 1299 ईस्वी में मंगोल दिल्ली के करीब तक पहुंच गए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उन्हें रोक दिया. 1303 ईस्वी में फिर दिल्ली पर हमला हुआ, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने सिरियाजंग की लड़ाई में मंगोलों को शिकस्त दी. इसके बाद 1327 ईस्वी में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने उत्तर भारत में छापे मारे.

