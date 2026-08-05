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झारखंड में मोहम्मद एमरोज की पीट-पीटकर हत्या, नाबालिग के संगीन इल्जाम के बाद भड़की भीड़!

Jharkhand Mob Lynching Case: झारखंड के चतरा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मोहम्मद एमरोज नाम के शख्स की भीड़ ने पीट-पीट कर कत्ल कर दिया. उस पर एक नाबालिग लड़की को दो दिनों तक बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम है. पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुल्जिमों की तलाश में जुटी है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 05, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:26 PM IST
झारखंड में मोहम्मद एमरोज की पीट-पीटकर हत्या, नाबालिग के संगीन इल्जाम के बाद भड़की भीड़!
Image Credit: चतरा में मुस्लिम शख्स की मॉब लिंचिंग

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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