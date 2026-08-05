/झारखंड में मोहम्मद एमरोज की पीट-पीटकर हत्या, नाबालिग के संगीन इल्जाम के बाद भड़की भीड़!

राज्य चुनें
Jharkhand News Today: झारखंड में एक मुस्लिम शख्स का लोगों ने पीट-पीट कर कत्ल कर दिया. इल्जाम है कि मुस्लिम शख्स ने एक नाबालिग लड़की को दो दिनों तक बंधक बनाए रखा, और जान से मारने की धमकी दी. इस बात से नाराज लोगों ने मुकामी शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी. सोशल मीडिया पर इस वाकये को लेकर लोगों का मिलाजुला रद्देअमल सामने आया है, और कुछ भीड़ पर कानून हाथ में लेने का इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
यह पूरा मामला झारखंड के चतरा जिले की है, जहां मोहम्मद एमरोज नाम के एक शख्स की भीड़ की पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही, हिंसा में शामिल दूसरे लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश भी जारी है.
इलाके के लोगों के मुताबिक, मोहम्मद एमरोज ने एक स्कूली नाबालिग लड़की को मुबय्यना तौर पर अगवा कर लिया था और उसे अपने घर में दो दिनों तक बंधक बनाकर रखा. इस दौरान लड़की का परिवार उसे हर मुमकिन जगह तलाश करता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका.
मंगलवार तड़के मुतास्सिरा के घर वालों ने राहत की सांस ली, जब नाबालिग अपने घर लौट आई. उसने अपने अहले-खाना को बताया कि उसे मोहम्मद एमरोज ने अपने घर में कैद रखा था. लड़की ने यह भी इल्जाम लगाया कि उसके साथ रहने के दौरान उसे जान से मारने की धमकी दी गई. नाबालिग की यह बात सुनते ही गांव में गुस्सा फैल गया. थोड़ी ही देर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और मोहम्मद एमरोज के घर को घेर लिया. इसके बाद भीड़ ने उस पर हमला कर दिया और उसकी बुरी तरह पिटाई की.
इत्तिला मिलने पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची. पुलिस ने जख्मी हालत में मोहम्मद एमरोज को भीड़ से छुड़ाया और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. वहां शुरुआती इलाज के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे बड़े अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस हमले में मोहम्मद एमरोज के वालिद सुल्तान मियां भी जख्मी हो गए. पुलिस ने उनके परिवार के लोगों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
उधर, पुलिस ने नाबालिग लड़की को अपनी कस्टडी में लिया है. कानूनी नियमों के मुताबिक, उसका जरूरी मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि लड़की के जरिये लगाए गए सभी इल्जामों की पूरी संजीदगी के साथ तहकीकात की जा रही है और हर पहलू की जांच कानून के मुताबिक की जाएगी.
गांव के कुछ लोगों का दावा है कि यह मोहम्मद एमरोज का पहला मामला नहीं था. उनका कहना है कि उसके खिलाफ पहले भी रेप का एक मुकदमा दर्ज हो चुका था और वह साल 2023 में जेल भी जा चुका था. हालांकि, पुलिस ने इस दावे की तस्दीनक नहीं की है और फिलहाल नाबालिग से जुड़े मौजूदा इल्जामों की जांच ही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है.
पुलिस ने साफ किया है कि नाबालिग के जरिये लगाए गए इल्जामों की गहराई से तहकीकात जारी है. इसके साथ ही भीड़ के जरिये कानून अपने हाथ में लेने की घटना को भी संजीदगी से लिया गया है. अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है.