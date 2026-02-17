SIR पर छत्तीसगढ़ में बवाल; BJP पर मुस्लिम वोटर्स के नाम हटवाने का आरोप

Chhattisgarh SIR Controversy: स्पेशल इंटेंसिव रिवीज (SIR) प्रक्रिया के तहत लगातार मुसलमानों के नाम काटने के आरोप लग रहे हैं. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का विवाद देखने को मिल रहा है. SIR में भेदभाव बरतने के आरोप के बाद गरियाबंद जिले के छुरा इलाके में अल्पसंख्यक वर्ग एकजुट हो गया है.

'BJP नेता कर रहे हैं फॉर्म-7 का दुरुपयोग'

आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े बीएलओ फार्म-7 का गलत इस्तेमाल करते हुए लंबे समय से रह रहे अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि जो लोग अपने घरों और वार्डों में लगातार मौजूद हैं, उन्हें भी फार्म-7 में अनुपस्थित बताया जा रहा है. तहसील कार्यालय से नोटिस तामील होने के बाद प्रभावित मुसलमनों के साथ दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर शिकायत दर्ज कराई.

इस मामले में कांग्रेस भी अल्पसंख्यकों के समर्थन में उतर आई है. कांग्रेस इसे अपने समर्थक अल्पसंख्यक वोटरों को खत्म करने की साजिश बता रही है. जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा की अगुवाई में तहसील और थाने में ज्ञापन सौंपकर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की गई है. आरोप है कि यह मामला सिर्फ छुरा ब्लॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि फिंगेश्वर और देवभोग जैसे दूरस्थ ब्लॉकों में भी BJP के बीएलओ के जरिये फार्म-7 में अल्पसंख्यक वर्ग के 300 से ज्यादा मतदाताओं की गलत जानकारी भरकर मतदाता सूची से नाम विलोपित करने का दावा किया जा रहा है. प्रभावितों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चाय की टपरी का नाम बाबा शमशेर भी और कुन्दन टी स्टाल भी; फिर भी घृणा का शिकार हुए खान साहेब

'छत्तीसगढ़ को आग में झोंक रही है BJP'

इसी बीच रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजीव भवन कार्यालय में बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी अमीनुल खान के आरोपों से हड़कंप मच गया. अमीनुल खान ने भी छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव और SIR के जरिये उन्हें परेशान किए जाने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में मुसलमान, ईसाई के साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय परेशान हैं और कब्रिस्तान से जुड़े विवाद किसी से छिपे नहीं हैं. उनका कहना था कि जो छत्तीसगढ़ कभी शांति का टापू माना जाता था, वहां अब मुस्लिम और ईसाई समुदाय को परेशान किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी राज्य को आग में झोंकने का काम कर रही है.

'SIR में काटे जा रहे हैं मुसलमानों के नाम'

अमीनुल खान ने SIR प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाया कि एक वर्ग विशेष को निशाना बनाकर नाम काटे जा रहे हैं और बिना जानकारी व बिना सुबूत के आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम पर भी शिकायतें की जा रही हैं और यह कार्रवाई वर्ग विशेष को टारगेट कर की जा रही है. वहीं, अंबिकापुर से आए कार्यकर्ता परवेज ने बताया कि वहां 1300 से ज्यादा मुसलमानों के साथ दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनके नाम हटाए जा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर थाने में आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: Durg: नाम पूछकर एक-एक मुस्लिम दुकानदार को मेले से कर दिया बाहर; देखते रहे पुलिसवाले!