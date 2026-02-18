Hate Against Muslims: मुसलमानों के समर्थन में उतरा हिन्दू समाज; नाम पूछकर दुकानदारों को मेले से किया था बाहर

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के देवबलोदा मे महाशिवरात्रि मेले के दौरान मुस्लिम दुकानदारों से नाम पूछकर उन्हें मेले से भगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इससे जहाँ पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर थूथू हो रही हैं, वहीँ मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे लेकर मजबूती से अपना विरोध दर्ज कराया है. ख़ास बात ये हैं कि मुसलमानों के समर्थन में हिन्दू समाज भी आ गया है.

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन तथाकथित सनातनी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के बैनर तले करीब 17 मस्जिदों के प्रतिनिधियों ने डिप्टी कलेक्टर को इस आशय का ज्ञापन सौंपते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मेले में दुकान लगाने वाले मुस्लिम कारोबारियों के साथ बेहद खराब सुलूक किया गया. यहाँ तक कि उन्हें जातिगत गालियां भी दी गईं.

गौरतलब है कि देवबलौदा में शिवरात्रि मेले में कुछ मुस्लिम कारोबारियों ने खाने-पीने, कपड़े, बर्तन और दीगर सामग्रियों की दुकानें लगाई थीं. इसी दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मेले में घूम- घूमकर दुकानदारों से नाम पूछने लगे.उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेले में कुछ मुस्लिम कारोबारी दुकान का हिंदू नाम रखकर अपना सामान बेच रहे हैं. बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम दुकानदारों को मेले से दुकान हटाने और वहां से जाने के लिए बाध्य किया. उन्हें सरेआम गालियां दी और धमकी दी. इससे मौके पर तनाव के हालत पैदा हो गए. हिन्दू दुकानदारों को भी परेशान किया गया. जो लोग मुस्लिम पार्टनर के साथ व्यापार कर रहे थे, उन्हें भी मेले से भगा दिया गया.

बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने इस घटना से व्यथित होकर पुलिस और प्रशासन से शिकायत की. उनका कहना है कि कुछ लोग जान- बूझकर इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की पहचान हमेशा से भाईचारे और आपसी सद्भाव वाले राज्य की रही है.

मुस्लिम समाज ने मांग की है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. लोगो का कहना है आखिर बजरंग दल को ये हक किसने दिया की वे मेले में जाकर जांच पड़ताल करे, क्या पुलिस और प्रशासन का काम बजरंग दल के लोगों को मिल गया है ?

इस मामले में इलाके के कुछ हिन्दू भी मुसलमानों के समर्थम में आ गए हैं. उन लोगों ने ऐसे लोगों को गुंडा और आतंकवादी बताते हुए हिन्दू धर्म को बदनाम करने वाला तत्व करार दिया है. भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने भी उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

वहीं, पुलिस प्रवक्ता मणि शंकर चन्द्रा ने कहा है कि महाशिवरात्रि मेले के दौरान हुई घटना को लेकर भिलाई-दुर्ग मुस्लिम समाज द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा गया है. पुलिस मामले की जांच की जा रही है. जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

