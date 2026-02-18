Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3114535
Zee SalaamIndian MuslimHate Against Muslims: मुसलमानों के समर्थन में उतरा हिन्दू समाज; नाम पूछकर दुकानदारों को मेले से किया था बाहर

Hate Against Muslims: मुसलमानों के समर्थन में उतरा हिन्दू समाज; नाम पूछकर दुकानदारों को मेले से किया था बाहर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के देवबलौदा में शिवरात्रि मेले में मुस्लिम कारोबारियों मेले से भगाए जाने के बाद मुस्लिम समाज ने इसपर सख्त ऐतराज़ जताया है और पुलिस- प्रशासन से मिलकर उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीँ, इलाके के कुछ हिन्दू समाज के लोग भी मुस्लिम दुकानदारों के समर्थन में आ गए हैं. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:54 PM IST

Trending Photos

Hate Against Muslims: मुसलमानों के समर्थन में उतरा हिन्दू समाज; नाम पूछकर दुकानदारों को मेले से किया था बाहर

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के देवबलोदा मे महाशिवरात्रि मेले के दौरान मुस्लिम दुकानदारों से नाम पूछकर उन्हें मेले से भगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इससे जहाँ पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर थूथू हो रही हैं, वहीँ मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे लेकर मजबूती से अपना विरोध दर्ज कराया है. ख़ास बात ये हैं कि मुसलमानों के समर्थन में हिन्दू समाज भी आ गया है. 

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन तथाकथित सनातनी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के बैनर तले करीब 17 मस्जिदों के प्रतिनिधियों ने डिप्टी कलेक्टर को इस आशय का ज्ञापन सौंपते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मेले में दुकान लगाने वाले मुस्लिम कारोबारियों के साथ बेहद खराब सुलूक किया गया. यहाँ तक कि उन्हें जातिगत गालियां भी दी गईं.

गौरतलब है कि देवबलौदा में शिवरात्रि मेले में कुछ मुस्लिम कारोबारियों ने खाने-पीने, कपड़े, बर्तन और दीगर सामग्रियों की दुकानें लगाई थीं. इसी दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मेले में घूम- घूमकर दुकानदारों से नाम पूछने लगे.उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेले में कुछ मुस्लिम कारोबारी दुकान का हिंदू नाम रखकर अपना  सामान बेच रहे हैं. बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम दुकानदारों को मेले से दुकान हटाने और वहां से जाने के लिए बाध्य किया. उन्हें सरेआम गालियां दी और धमकी दी. इससे मौके पर तनाव के हालत पैदा हो गए. हिन्दू दुकानदारों को भी परेशान किया गया. जो लोग मुस्लिम पार्टनर के साथ व्यापार कर रहे थे, उन्हें भी मेले से भगा दिया गया.   

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: Durg: नाम पूछकर एक-एक मुस्लिम दुकानदार को मेले से कर दिया बाहर; देखते रहे पुलिसवाले!

बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने इस घटना से व्यथित होकर पुलिस और प्रशासन से शिकायत की. उनका कहना है कि कुछ लोग जान- बूझकर इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की पहचान हमेशा से भाईचारे और आपसी सद्भाव वाले राज्य की रही है. 

मुस्लिम समाज ने मांग की है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.  लोगो का कहना है आखिर बजरंग दल को ये हक किसने दिया की वे मेले में जाकर जांच पड़ताल करे, क्या पुलिस और प्रशासन का काम बजरंग दल के लोगों को मिल गया है ? 

इस मामले में इलाके के कुछ हिन्दू भी मुसलमानों के समर्थम में आ गए हैं. उन लोगों ने ऐसे लोगों को गुंडा और आतंकवादी बताते हुए हिन्दू धर्म को बदनाम करने वाला तत्व करार दिया है. भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने भी उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. 

वहीं, पुलिस प्रवक्ता मणि शंकर चन्द्रा ने कहा है कि महाशिवरात्रि मेले के दौरान हुई घटना को लेकर भिलाई-दुर्ग मुस्लिम समाज द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा गया है. पुलिस मामले की जांच की जा रही है. जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें: केंद्र सरकार ने मुस्लिम विरोधी आयोजन करने वाले संगठन को दिया फंड; RTI रिपोर्ट में खुलासा

इसे भी पढ़ें: हिंदू त्योहारों पर सुविधा मिलने पर चुप, रमजान में छूट मिलने पर हंगामा क्यों? नेटीजंस ने पूछे तीखे सवाल

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

chhattisgarh newsdurg newsMuslim shopkeepersHate against Muslimmuslim news

Trending news

ICC Men's T20 World Cup
Opinion: जर्सी बदली, किस्मत नहीं! अभिषेक शर्मा की फ्लॉप फॉर्म से टीम इंडिया परेशान
Palestine news
रमजान में इजरायल की नापाक साजिश, अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री पर लगा बैन
Ramzan Cresent
दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजें ये प्यारा पैगाम; मुबारक हो मोमिनों आ गया है माहे रमजान!
Ramadan 2026
Ramadan की रातों का सबसे बड़ा तोहफा! क्यों खास है तरावीह नमाज, जानिए पूरी हकीकत
Telangana NEWS
हिंदू त्योहारों पर सुविधा मिलने पर चुप, रमजान में छूट मिलने पर हंगामा क्यों?
Ramadan 2026
रमजान का चांद देखते ही मुसलमान लेते हैं 5 संकल्प; इस माह से करते हैं बेइन्तहा प्यार
muslim news
हेट स्पीच मामले में CM हिमंता को SC से राहत पर मदनी निराश;बोले- टूट रही आखिरी उम्मीद
CPEC Attack Pakistan
पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिस पर फायरिंग, दो की मौत
muslim news
दहेज के खिलाफ मुस्लिम समाज ने खोला मोर्चा, पांचाय ने जारी किया ये फरमान
Pakistan News
रमजान में भी मुनाफाखोरी! पाकिस्तान में दुकानदारों पर लोगों का गुस्सा फूटा