Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3156826
Zee SalaamIndian Muslimगाय को पक्षी बताने पर बवाल; धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप में अफजल अली पर मुकदमा

गाय को 'पक्षी' बताने पर बवाल; धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप में अफजल अली पर मुकदमा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में एक मुस्लिम युवक पर सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि उसने एक वीडियो में गाय को पक्षी बताया. इससे पहले मध्य प्रदेश में गाय को मुस्लिम समुदाय की टोपी पहनाने पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 04:37 PM IST

Trending Photos

गाय को 'पक्षी' बताने पर बवाल; धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप में अफजल अली पर मुकदमा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक मामला सामने आया है. बिलासपुर के रहने वाले एक मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने गाय को पशु की जगह पक्षी बताकर हिंदू समुदाय की भावनाएँ भड़काने की कोशिश की. इस घटना के बाद विवाद बढ़ा और पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. हिंदू समुदाय के ज्यादातर लोग गाय को धार्मिक रूप से अहमियत देते हैं और गाय को गौ माता कहते हैं. 

दरअसल, यह विवाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद शुरू हुआ. बिलासपुर के तालापारा इलाके में रहने वाले अफजल अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने गाय को पक्षी बताया. इस वीडियो के बाद हिंदू संगठनों और लोगों में भारी आक्रोश सामने आया. वहीं, तिफरा निवासी अभय शर्मा ने पुलिस अधीक्षक को इस घटना को लेकर शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें आरोप लगाया है कि मध्य नगरी चौक स्थित KGN स्टील दुकान के संचालक अफजल अली ने 26 मार्च 2026 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से गौ माता के विरुद्ध बिरयानी बनाने जैसी अत्यंत आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी साझा की है.

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कृत्य न केवल करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था पर प्रहार है, बल्कि जानबूझकर समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने की एक साजिश है. विवाद तब और बढ़ गया जब स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने सार्वजनिक रूप से अभद्र गालियां दीं और धमकाने का प्रयास किया, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है. पीड़ित पक्ष ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को जब्त करने की मांग की है, ताकि शहर की कानून-व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले मध्य प्रदेश के गुणा में दो नाबालिग लड़कों ने एक गाय को मुस्लिम समुदाय की टोपी पहना दी. इस घटना की वीडियो वायरल होने पर कथित गौ सेवकों ने दोनों नाबालिग युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. गौरतलब है कि एक आरोपी नाबालिग बच्चे की मां इस घटना के लिए माफी मांगने को तैयार थी. उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करने से दोनों बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन कथित  गौ सेवक नहीं माने और दोनों नाबालिग बच्चों पर मुकदमा दर्ज कराया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

chhattisgarh newsChhattisgarh Controversial Remark On CowChhattisgarh religious controversyminority newsToday News

Trending news

chhattisgarh news
गाय को 'पक्षी' बताने पर बवाल; धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप में अफजल अली पर मुकदमा
Indonesia Social Media Regulations
इंडोनेशिया ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाया ब्रेक; दिया ये बड़ा तर्क
West Bengal news
Kolkata में SIR से कट गया HC के पूर्व मुस्लिम जज का नाम; बोले, मैं क्या करूँ अब ?
Kerala News
‘एक धर्म को सच्चा बताना गलत’, BJP नेता के बयान पर केरल हाईकोर्ट सख्त
murshidabad news
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी
UP News
‘पूजा हो सकती है तो नमाज क्यों नहीं?’ लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद को लेकर बवाल
Yemen Houthis Warning
Iran News: ‘ट्रिगर पर हैं हाथ’, हूतियों ने ट्रंप और नेतन्याहू को दी कड़ी चेतावनी
assam election 2026
‘4 मई के बाद मियां का बढ़ेगा दबदबा’, अजमल के बयान पर असम में हंगामा
srinagar news
जम्मू-कश्मीर के जोजिला दर्रे पर कहर, हिमस्खलन में 7 की मौत, कई घायल
IRGC Attack Saudi Base
ईरान ने सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर किया हमला, कई अमेरिकी सैनिक घायल