गाय को 'पक्षी' बताने पर बवाल; धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप में अफजल अली पर मुकदमा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक मामला सामने आया है. बिलासपुर के रहने वाले एक मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने गाय को पशु की जगह पक्षी बताकर हिंदू समुदाय की भावनाएँ भड़काने की कोशिश की. इस घटना के बाद विवाद बढ़ा और पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. हिंदू समुदाय के ज्यादातर लोग गाय को धार्मिक रूप से अहमियत देते हैं और गाय को गौ माता कहते हैं.

दरअसल, यह विवाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद शुरू हुआ. बिलासपुर के तालापारा इलाके में रहने वाले अफजल अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने गाय को पक्षी बताया. इस वीडियो के बाद हिंदू संगठनों और लोगों में भारी आक्रोश सामने आया. वहीं, तिफरा निवासी अभय शर्मा ने पुलिस अधीक्षक को इस घटना को लेकर शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें आरोप लगाया है कि मध्य नगरी चौक स्थित KGN स्टील दुकान के संचालक अफजल अली ने 26 मार्च 2026 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से गौ माता के विरुद्ध बिरयानी बनाने जैसी अत्यंत आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी साझा की है.

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कृत्य न केवल करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था पर प्रहार है, बल्कि जानबूझकर समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने की एक साजिश है. विवाद तब और बढ़ गया जब स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने सार्वजनिक रूप से अभद्र गालियां दीं और धमकाने का प्रयास किया, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है. पीड़ित पक्ष ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को जब्त करने की मांग की है, ताकि शहर की कानून-व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया जा सके.

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इससे पहले मध्य प्रदेश के गुणा में दो नाबालिग लड़कों ने एक गाय को मुस्लिम समुदाय की टोपी पहना दी. इस घटना की वीडियो वायरल होने पर कथित गौ सेवकों ने दोनों नाबालिग युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. गौरतलब है कि एक आरोपी नाबालिग बच्चे की मां इस घटना के लिए माफी मांगने को तैयार थी. उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करने से दोनों बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन कथित गौ सेवक नहीं माने और दोनों नाबालिग बच्चों पर मुकदमा दर्ज कराया.