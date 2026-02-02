Advertisement
आरिफ, सलीम और इमरान पर जानलेवा हमला, सांप्रदायिक झड़प के बाद तनाव

Gariaband Violence: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में फिंगेश्वर पुलिस स्टेशन के तहत दुतकैया गांव में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद तनाव फैल गया. आरिफ, सलीम और इमरान पर गांव वालों पर हमला करने का आरोप है.

Feb 02, 2026

Chhattisgarh Gariaband Violence News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर पुलिस स्टेशन के तहत दुतकैयां गांव में रविवार शाम दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव फैल गया. झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात को काबू में करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पूरा गांव कड़ी पुलिस निगरानी में है.

गांव में हालात तब बिगड़ गए जब आरिफ, सलीम और इमरान नाम के तीन लोगों पर कई गांव वालों पर हमला करने का आरोप लगा. बताया जा रहा है कि इन तीनों को हाल ही में एक साल पुराने मामले में जमानत पर रिहा किया गया था. उस पिछले मामले में उन पर एक स्थानीय मंदिर में मूर्ति को अपवित्र करने का आरोप था. जमानत पर रिहा होने के बाद जब वे गांव लौटे, तो एक विवाद शुरू हो गया, जो जल्द ही मारपीट में बदल गया. आरोप है कि इन तीनों ने मिलकर कई गांव वालों पर हमला किया.

पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपियों ने गांव और आसपास के इलाकों के 4-6 युवकों को निशाना बनाया. हमलों में रॉड, पत्थर और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों ने तीनों पर मंदिर अपवित्रता मामले में उनके खिलाफ गवाही देने वालों को लगातार डराने-धमकाने और परेशान करने का आरोप लगाया. हमले से गुस्साए ग्रामीणों के एक बड़े समूह ने आरिफ और उसके साथियों के घरों को घेर लिया और उनमें आग लगा दी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस झड़प के दौरान कई घरों और वाहनों में आग लगा दी गई. जैसे ही स्थिति बिगड़ी, हस्तक्षेप करने और व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों पर पत्थर और ईंटें फेंकी गईं. पत्थरबाजी में कम से कम छह पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जिनमें से कुछ को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी. गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने पुष्टि की कि तीनों आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है. आरिफ और अन्य के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं. 

उन्होंने बताया कि गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए. स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए गांव में रिजर्व बटालियन सहित अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया. सोमवार को गांव एक सुरक्षा शिविर जैसा लग रहा था, हर कोने पर पुलिसकर्मी तैनात थे. अधिकारियों ने कहा कि हालांकि स्थिति अब स्थिर और नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी तरह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निगरानी जारी है. अधिकारियों ने निवासियों से सहयोग करने और ग्रामीण क्षेत्र में सद्भाव बनाए रखने के लिए अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया.

