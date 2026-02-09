छत्तीसगढ़ HC: वसीहत के बावजूद नहीं मिल सकती पूरी संपत्ति, वारिसों से लेनी होगी सहमति

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक वसीहतकर्ता अपनी कुल संपत्ति का एक-तिहाई से ज्यादा संपत्ति वसीहत नहीं कर सकता. अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति किसी को वसीहत कर देता है, तो वसीहतकर्ता की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस से सहमति लेनी होगी. वरना पूरी संपत्ति का वसीहत होने के बावजूद वह व्यक्ति पूरी संपत्ति पर अधिकार नहीं पा सकता. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में संपत्तियों के बंटवारे और वसीहत से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति मृत्यू के बाद वसीहत के जरिए अपनी संपत्ति का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा बिना कानूनी वारिसों की सहमति के किसी अन्य को नहीं दे सकता.
दरअसल, छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली 64 वर्षीय जैबुन निशा के पति अब्दुल सत्तार की मौत मई 2004 में हो गई. इस मौत के बाद जैबुन निशा के भतीजे सिकंदर ने खुद को मृतक अब्दुल सत्तार का गोद लिया हुआ बेटा बताया और निचली अदालत में कथित वसीहत के दस्तावेज पेश किया. कथित वसीहत में अब्दुल सत्तार की पूरी संपत्ति भतीजे सिकंदर के नाम की गई थी.
निचली अदालत ने भतीजे सिंकदर के हक में फैसला सुनाया. वहीं, जैबुन निशा ने कथित वसीहत के दस्तावेज को फर्जी बताया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया. हाईकोर्ट के जज जस्टिस बिभुदत्त गुरु ने इस मामले की सुनवाई की और 2 फरवरी को इस मामले में फैसला सुनाते हुए निचली आदालत के फैसले को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत एक विधवा के वैधानिक अधिकार दिलाने में विफल रही है.
हाईकोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति किसी को वसीहत कर देता है और वसीहतकर्ता की मृत्यु हो जाती है. इसके बाद उसके वारिसों से सहमति लेनी होगी, वारिसों के बिना सहमति लिए वसीहत होने के बावजूद संपत्ति नहीं मिल सकती है.