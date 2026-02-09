Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3103331
Zee SalaamIndian Muslimछत्तीसगढ़ HC: वसीहत के बावजूद नहीं मिल सकती पूरी संपत्ति, वारिसों से लेनी होगी सहमति

छत्तीसगढ़ HC: वसीहत के बावजूद नहीं मिल सकती पूरी संपत्ति, वारिसों से लेनी होगी सहमति

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक वसीहतकर्ता अपनी कुल संपत्ति का एक-तिहाई से ज्यादा संपत्ति वसीहत नहीं कर सकता. अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति किसी को वसीहत कर देता है, तो वसीहतकर्ता की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस से सहमति लेनी होगी. वरना पूरी संपत्ति का वसीहत होने के बावजूद वह व्यक्ति पूरी संपत्ति पर अधिकार नहीं पा सकता. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:37 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में संपत्तियों के बंटवारे और वसीहत से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति मृत्यू के बाद वसीहत के जरिए अपनी संपत्ति का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा बिना कानूनी वारिसों की सहमति के किसी अन्य को नहीं दे सकता. 

दरअसल, छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली 64 वर्षीय जैबुन निशा के पति अब्दुल सत्तार की मौत मई 2004 में हो गई. इस मौत के बाद जैबुन निशा के भतीजे सिकंदर ने खुद को मृतक अब्दुल सत्तार का गोद लिया हुआ बेटा बताया और निचली अदालत में कथित वसीहत के दस्तावेज पेश किया. कथित वसीहत में अब्दुल सत्तार की पूरी संपत्ति भतीजे सिकंदर के नाम की गई थी. 

निचली अदालत ने भतीजे सिंकदर के हक में फैसला सुनाया. वहीं, जैबुन निशा ने कथित वसीहत के दस्तावेज को फर्जी बताया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया. हाईकोर्ट के जज जस्टिस बिभुदत्त गुरु ने इस मामले की सुनवाई की और 2 फरवरी को इस मामले में फैसला सुनाते हुए निचली आदालत के फैसले को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत एक विधवा के वैधानिक अधिकार दिलाने में विफल रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाईकोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति किसी को वसीहत कर देता है और वसीहतकर्ता की मृत्यु हो जाती है. इसके बाद उसके वारिसों से सहमति लेनी होगी, वारिसों के बिना सहमति लिए वसीहत होने के बावजूद संपत्ति नहीं मिल सकती है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsChhattisgarh HC Judgment On Wasiyatchhattisgarh newsminority newsToday News

Trending news

muslim news
छत्तीसगढ़ HC:वसीहत के बावजूद नहीं मिल सकती पूरी संपत्ति, वारिसों से लेनी होगी सहमति
ISI Kashmir Operations
कश्मीर ऑपरेशन जिंदा रखने के लिए नए चेहरों की तलाश में है ISI, रिपोर्ट से खुलासा
Mathura News
जान मोहम्मद को सस्पेंड करने वाले अधिकारी पर भड़के गांव वाले, बताया पूरा सच
muslim news
घर तोड़े नहीं, ताले लग गए… कांशी राम कॉलोनी से 50 मुस्लिम परिवारों को किया गया बेदखल
Muzaffarnagar news
Muzaffarnagar Riot Case में कोर्ट का बड़ा फैसला, सबूतों के अभाव में 23 आरोपी बरी
South Sudan Civil War
South Sudan: गृह युद्ध रोक, बातचीत से मसले सुलझाएं... UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने की
Asaduddin Owaisi on Bharat Mata Jai Controversy
'संविधान 'हम भारत के लोग' से शुरू होता है, 'भारत माता' से नहीं', ओवैसी का बड़ा बयान
Meerut News
Meerut News: कैफ को मोबाइल गेम की लत ने ली जान, अचानक ब्रेन हेमरेज से मौत
Israel West Bank Tensions
वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहता है इजरायल, दो मंत्रियों ने मिलकर बनाया खतरनाक प्लान
iran news
नरगिस मोहम्मदी को ईरान में क्यों सुनाई गई 7 साल से ज्यादा जेल की सजा? जानें डिटेल